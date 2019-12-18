Trump’tan Pelosi’ye: ‘Bu Bir Darbe Girişimi’

Temsilciler Meclisi'nde Çarşamba günü yapılması planlanan azil oylaması öncesinde Başkan Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye mektup yazdı. Trump, "Bu, hukuk dışı partizan bir darbe girişimi. Tarih sizi yargılayacak” dedi. Cumhuriyetçi Başkan Trump, Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin Başkanı Pelosi’ye hitaben kaleme aldığı altı sayfalık mektupta Demokrat Kongre üyelerini sert sözlerle hedef aldı. Trump, “Bu azil süreci, ABD’nin yaklaşık iki yüz elli yıllık yasama tarihinde eşi benzeri görülmemiş ve anayasaya aykırı şekilde görevin kötüye kullanılmasıdır” diye yazdı. Adalet Komisyonu’nda onaylanan azil gerekçelerinin hiçbir suç teşkil etmediğini savunan Trump, “itham/azil” sözcüğünü kastederek “Bu çirkin sözcüğün önemini azalttınız” sözleriyle tepki gösterdi. Demokratlar’ın başlattığı azil sürecini “hukuk dışı partizan bir darbe girişimi” olarak niteleyen Trump bu girişimin başarısız olacağını savundu, “Sadece başkan olarak beni değil bütün Cumhuriyetçi Parti'yi hedef alıyorsunuz” dedi.

“Sandıktan çıkan sonucu hazmedemediniz” Başkan Trump, Demokratlar’ı Amerikan demokrasisine açıkça savaş ilan etmekle suçladı, 2016’daki başkanlık seçiminde aldıkları yenilgiyi unutamadıklarını, sandıktan çıkan sonucu hazmedemediklerini, demokrasiyi düşman olarak gördüklerini savundu. Başkan Trump azil soruşturmasının odağındaki Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde yanlış bir şey yapmadığını bir kez daha vurguladı, söz konusu görüşmede “Bana değil bize, ülkemize bir iyilik yap dedim. Zelenski ile yaptığım görüşmede olduğu gibi yabancı bir liderle ne zaman görüşsem hep ABD’nin çıkarlarına öncelik verdim” ifadelerini kullandı. Trump, 2020 başkanlık seçiminde Demokrat Parti’den muhtemel rakibi eski Başkan Yardımcısı “Joe Biden’ın makamını ve Ukrayna’ya 1 milyar dolarlık yardımı kullanarak, oğlu Hunter Biden’a milyonlarca dolar ödeyen şirketi soruşturan savcının görevden alınması için baskı yaptığını çok iyi biliyorsunuz. Biden bunu kendisi itiraf etti” diye yazdı.

“Seçmen oynadığınız tehlikeli oyunun farkında” Altı sayfalık mektupta göreve geldiğinden bu yana, IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin öldürülmesi, ordunun güçlendirilmesi, Meksika ve Kanada ile yapılan yeni ticaret anlaşmaları gibi icraatlarını sıralayan Başkan Trump, Demokratlar’ı “olağanüstü ekonomi, istihdamda sağlanan inanılmaz artış ve borsada kırılan rekorlardan” dikkati başka yöne çekmeye çalışmakla suçladı. Başkan, Amerikan seçimlerine müdahale edenin ve adaleti engelleyenin asıl Demokratlar olduğunu savundu, “Partiniz radikal solun temsilcileri tarafından rehin alınmış durumda” dedi. Başkan Donald Trump mektubunu, “Siz bu azil denilen maskaralığı sürdürürken tarih sizi sert şekilde yargılayacak. Seçimi kazandığımdan bu yana Demokrat Parti’yi ‘Azil Ateşi’ basmış durumda. Bana, onmilyonlarca vatansever Amerikalı’ya ve Cumhuriyetçi Parti’ye duyduğunuz nefreti zar zor gizliyorsunuz. Seçmen akıllı, oynadığınız bu içi boş, sığ ve tehlikeli oyunu görüyor. Amerikan halkının 2020 seçiminde sizi ve Demokratlar’ı sorumlu tutacağından hiç şüphem yok. Adaleti çarpıtmanızı ve görevi kötüye kullanmanızı kolay kolay affetmeyecekler” sözleriyle sonlandırdı.