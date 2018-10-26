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Trump'tan Pentagon bütçesine kısıtlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 19:29 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Patrick Shanahan: - "Tüm yıl boyunca (2020 mali yılı için) 733 milyar dolarlık bir bütçe hazırlamak için oldukça disiplinli bir şekilde çalışıyorduk. Sonra, geçen hafta 'bize 700 milyar dolarlık bir bütçe yapın' talimatı aldık" - Başkan Donald Trump'ın talebinin uygulanması durumunda Pentagon bütçesinde 2019 yılı bütçesine göre yüzde 2,2, 2020 için planlanan bütçeye göre ise ise yüzde 4,5 azalma olacak

"Askeri Muhabirler ve Editörler Konferansında" konuşan Savunma Bakanı Yardımcısı Patrick Shanahan, "Tüm yıl boyunca (2020 mali yılı için) 733 milyar dolarlık bir bütçe hazırlamak için oldukça disiplinli bir şekilde çalışıyorduk. Sonra, geçen hafta 'bize 700 milyar dolarlık bir bütçe yapın' talimatı aldık." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan gelen talimatın bir yıla mahsus olmayıp bundan sonraki beş yıl için geçerli olduğu ifade ediliyor.

Trump yönetimi 2018 mali yılı için savunma harcamalarına 699 milyar dolar ayırırken, 2019 mali yılı için ise bu miktarı 716 milyar dolara çıkarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Patrick Shanahan Pentagon

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