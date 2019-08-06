Trump’tan Piyasalara Çin Mesajı

Başkan Trump, Salı günü Çin’le bir türlü çözüme kavuşmayan ticaret savaşına ilişkin kaygılarını yatıştırmaya çalıştı. Çin ise Washington’un Pekin’i “manipülatör” ilan etmesinin finans piyasalarında kaosa neden olacağı uyarısında bulundu. Trump geçen hafta 300 milyar dolarlık daha Çin ithal ürününe 1 Eylül’den itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söylemişti. Çin’in de bu adıma karşılık ABD’den tarım ürünü satın almayı durdurmasının üzerine ABD borsalarında yüzde 3’ü bulan seviyelerde düşüş gözlemlenmişti. Gelişmelerin ardından Çin’in para birimi Yuan’da da son dönemin en büyük düşüşü görülmüş, Başkan Trump Twitter’dan paylaştığı mesajlarda Pekin’i para birimini manipüle etmekle suçlamıştı. Başkan Trump, Çin ile yaşanan bu gelişmelerden 1 gün sonra piyasaları yatıştırmak için harekete geçti. Trump ABD ekonomisine yatırım akışının devam ettiğini vurguladı, Çin’in yapacağı olası misillemeler karşısında ABD’li çiftçilerin yanında duracağına ilişkin güvence verdi. “ABD’ye para akıyor”

Trump Twitter mesajında “Çin’den ve dünyanın diğer yerlerinden ABD’ye güvenlik, yatırım ve faiz oranları nedeniyle para akıyor” diyen Trump, “Çok güçlü konumdayız” sözleriyle piyasalardaki kaygıyı gidermeye çalıştı. Çin’e baskıyı arttırmak için harekete geçen ABD Maliye Bakanlığı Pazartesi günü Pekin’in kur manipülasyonu yaptığını 1994’ten bu yana ilk kez tespit ettiklerini bildirdi. Yuan’ın on yıldan uzun süre sonra ilk kez dolar karşısında kritik görülen yedi seviyesine gerilemesi, hem ticaret savaşına çözüm hayallerinin bir kez daha suya düşmesine hem de finans piyasalarının dalgalanmasına neden oldu. Dolar/Yuan kuru, 2008'den bu yana ilk kez kritik 7 seviyesini aşmış oldu. Wall Street, Yuan’daki düşüün ardından 2019’un en kötü gününü yaşadı. ABD borsasının önde gelen 3 endeksinde kayıplar yaşandı. Büyük borsa endekslerindeyse Salı günü toparlanma görüldü. Çin Merkez Bankası Salı günü yaptığı açıklamada Washington’un bu adımının uluslararası finans piyasalarındaki düzeni alt üst edeceği ve finans piyasalarında kaosa neden olacağı uyarısında bulundu.

Çin Merkez Bankası’ndan ABD’nin Çin’e döviz manipülasyonu suçlamasının ardından yapılan ilk açıklamada “Çin döviz kurunu ticari anlaşmazlıkların çözümünde bir araç olarak kullanmamış ve bundan sonra da kullanmayacaktır” denildi. “Trump yönetimi Çin’le görüşmeye devam edecek” Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Larry Kudlow CNBC’ye yaptığı açıklamada Trump yönetiminin Çin’le ticaret görüşmelerine devam etmek istediğini ve Eylül ayında Çinli delegasyonu bir kez daha ağırlamaya hazırlandığını bildirdi. Kudlow, ABD-Çin anlaşmazlığının dünya genelinde üretim faaliyetlerini olumsuz etkilediği yorumlarına rağmen ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu ve küresel ekonomide de durgunluk işareti olmadığını bildirdi. Kudlow, küresel resesyon olasılığı konusunda “ABD ekonomisi çok güçlü. Dünyanın geri kalanı ise değil. Biz dünya ekonomisinin motoruyuz. Dürüst olmak gerekirse (resesyon) işareti görmüyorum. Ekonomik yük burada daha çok Çin’in üzerine düşmeye başlıyor” şeklinde konuştu.

Kudlow, Washington’un Çin para biriminin 2018 yılının Nisan ayından bu yana yüzde 10 düşmesinin ardından bu adımı atmaya mecbur kaldığını ve G7 ülkelerinin de bunu desteklediğini söyledi. Çin’den “Finans Piyasalarında Kaos” Uyarısı Çin ve ABD arasındaki restleşme gümrük vergileri konusunu aşarak teknoloji gibi diğer alanlara da sıçramış durumda. Uzmanlar misillemelerin iş dünyasında güveni kıracağı ve küresel ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturacağı uyarısında bulunuyor. ABD’nin Çin’i “manipülatör” ilan etmesi iki ülke arasındaki gerilimi iyice körükledi. Çin’de iktidardaki Komünist Parti tarafından basılan Global Times adlı gazete Amerika’nın bu adımı öfkesini çıkarmak amacıyla siyasi sebeplerle attığı savunuldu. Çin devlet medyasında Pekin’in ABD’ye nadir görülen toprak türlerinin ihracatçısı olarak sahip olduğu baskın konumu ticari anlaşmazlıkta koz olarak kullanabileceği yönünde uyarılar yer aldı. Bu maddeler iPhone’dan askeri malzemelere kadar birçok alanda kullanılıyor.