Trump'tan Polisin Düşürdüğü Eylemciyle İlgili Komplo Teorisi

ABD Başkanı Donald Trump, New York eyaletinin Buffalo kentinde polis tarafından itilerek yere düşen 75 yaşındaki gösterici hakkında bir komplo teorisini Twitter hesabında paylaştı. Trump, One America News televizyonunun bir haberine atıf yaparak, göstericinin faşizm karşıtı Antifa hareketinin provokatörlerinden olabileceğini öne sürdü. Trump, 75 yaşındaki göstericinin polise tezgah kuruyor olabileceğini de söyledi. Siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinin ardından polis şiddetine karşı protesto gösterileri ülke genelinde yayılmıştı. Buffalo’daki gösteri sırasında polisin 75 yaşındaki Martin Gugino’yu iterek yere düşürmesi de cep telefonu kamerasıyla görüntülenmiş ve sosyal medyada ses getirmişti. Kulağından kan sızan ve hastaneye kaldırılan Gugino’nun durumunun stabil ancak ciddi olduğu belirtilmişti. Başkan Trump, yönetim yanlısı One America Haber Ağı’nın bir haberinden alıntı yaparak gösterici Martin Gugino’nun faşizm karşıtı Antifa hareketinin bir üyesi olabileceğini belirtti. Trump ve Cumhuriyetçiler gösterilerdeki şiddet olaylarının ardında bu örgütün olduğunu savunuyor. Trump, Gugino ve örgüt arasında bağlantı olduğuna dair delil ise sunmadı.

Trump, One America’nın Gugino’nun cep telefonundaki bir teknolojiyi kullanarak polisin iletişimini etkilemeye çalıştığını öne süren haberine atıfta bulundu. Trump mesajında ‘‘Polisin ittiği Buffalo’daki protestocu ANTIFA provokatörü olabilir. 75 yaşındaki Martin Gugino polisin ekipmanını işlevsiz hale getirmeyi amaçlıyordu’’ dedi. Göstericinin itildiğinden daha sert düştüğünü söyleyen Trump, ‘‘Bu bu bir tezgah olabilir mi?’’ diye sordu. Olaya karışan iki polis açığa alınmalarının ardından ikinci derece saldırı ile suçlanmıştı. New York Valisi Andrew Cuomo, Trump’ın Twittter mesajlarına tepki gösterdi. Başkan’ın iddialarının temelsiz olduğunu söyleyen Cuomo, Trump’ın ‘’yangına benzinle gittiğini’’ belirterek, yazdığı mesajdan dolayı özür dilemesini istedi. Trump’ın tweet’ine Cumhuriyetçiler’den de tepki geldi. Senato’daki en kıdemli ikinci Cumhuriyetçi olan Güney Dakota Senatörü John Thune, ‘’Bu, sadece gerçeklere ve kanıtlara dayanarak ortaya atılması gereken bir suçlama ve ben bunların hiçbirini henüz görmedim’’ dedi.

Geçen hafta Trump’ı destekleyip desteklememe kararında zorlandığı şeklinde bir açıklama yapan Cumhuriyetçi Parti Alaska Senatörü Lisa Murkowski de, bir gazeteci tarafından Trump’ın tweet’inin gösterilmesi üzerine, ‘’Aman tanrım. Tekrar, neden ateşi körüklersiniz? Bütün diyeceğim bu’’ ifadesini kullandı. New York’ta protestocuyu itekleyerek düşüren polise suçlama ABD’de polis şiddetine karşı devam eden gösteriler sırasında polis bir dizi olayda orantısız şiddet kullanmakla suçlanıyor. Son olarak New York’ta Floyd protestolarına katılan bir göstericiyi şiddetle itekleyerek yere düşüren ve beyin sarsıntısı geçirmesine neden olan polis memuru hakkında taciz, tehdit ve kriminal davranış suçlaması yapıldı. 28 yaşındaki New York polis memuru Vincent D’Andraia’nın, 29 Mayıs’ta, New York’taki gösterilere katılan 20 yaşındaki kadın protestocu Dounya Zayer’i yolun kenarında durduğu sırada iterek yere düşmesine neden olduğu video, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Olay anında orada olan bir kişinin telefon kamerasına yansıyan görüntülerde, yanında amiri ve diğer polis memurlarıyla birlikte yürüyerek ilerlerken Zayer’i şiddetle ittiği görülen D’Andraia kadının sert bir şekilde yere yığılmasına rağmen yürümeye devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü, D’Andraia’yı görüntülerin geçen hafta yayılmasının ardından açığa aldı. D’Andraia’nın üyesi olduğu polis sendikasının lideri, bu karara tepki olarak, belediye başkanı ve emniyet yetkililerinin polisi destek ve açık bir plan olmaksızın “kendilerini kurtarmak için feda ederek’’ eylemlere göndermekle eleştirmişti. Beyin sarsıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılan Zayer, buradan yayınladığı bir videoda kendisini yaralayan polis memurunun korumakla görevli olduğu kişilere zarar vermeme iradesini göstermesi gerektiğini kaydetti. D’Andraia’ya ‘‘korkak’’ diyerek seslenen Zayer, kendisine karşı yapılan bu şiddet eyleminin, insanların emniyet güçlerine duydukları güvensizliği daha da derinleştirdiğini söyledi. Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd’un polisin gözaltına aldığı sırada öldürülmesiyle ülke genelinde düzenlenen ve ikinci haftasında da devam eden protestolarda özellikle başlangıçta kimi yerlerde göstericilerle polis arasında gergin anlar yaşandı. Diğer taraftan, barışçı protestocular sırasında da polis şiddetinin görülmesi emniyet güçlerine yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu.