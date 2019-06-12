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Trump’tan Polonya’ya 2 Bin Ek Asker Sinyali 

12.06.2019 22:47 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Polonya'ya 2 bin ek ABD askeri göndermeyi planladıklarını söyledi. Beyaz Saray’da Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşen Trump, Polonya’ya 30’dan fazla F-35 savaş uçağı satacaklarını da açıkladı

Trump’tan Polonya’ya 2 Bin Ek Asker Sinyali 

Başkan Donald Trump, Polonya'ya 2 bin ek ABD askeri göndermeyi planladıklarını söyledi. Beyaz Saray’da Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşen Trump, Polonya’ya 30’dan fazla F-35 savaş uçağı satacaklarını da açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü. Oval Ofis’te gazetecilere açıklama yapan Trump, Varşova’nın Rusya’dan gelecek olası bir tehdide karşı talep ettiği 2 bin ABD askerini Almanya’dan Polonya’ya kaydırabileceğinin sinyalini verdi. Trump, ‘‘Bu konuda konuşuyoruz’’ diyen Rusya’nın Polonya’ya saygılı davranacağını umduklarını da kaydetti. Trump ayrıca, Rusya, Polonya ve Almanya’nın anlaşmasını umduğunu belirtti.

Trump konuşmasında, Polonya’ya 30’dan fazla F-35 savaş uçağının satışını kutladıklarını da söyledi. Trump bu satışı onurlandırmak adına iki F-35 savaş uçağının bugün Beyaz Saray üzerinde ufak bir gösteri uçuşu yapacağını ifade etti. Trump’ın sözünü ettiği uçuş görüşmenin ardından yapıldı.

Duda’nın ziyareti öncesinde Washington ve Florida’da temaslarda bulunan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, 32 adet F-35 uçağı almaya hazır olduklarını belirtmişti.

ABD, Türkiye'yi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın alması durumunda F-35 programından çıkaracağını açıklamıştı.

ABD Başkanı, Polonya’yı ziyaret edeceğini söyledi ancak herhangi bir tarih vermedi. Polonya Cumhurbaşkanı Duda da ülkesinde ABD güvenlik varlığını attıracak bir anlaşmayı bu hafta açıklayacaklarını söyledi.

Lockheed Martin F-35'te indirime gitmişti

Son olarak ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, F-35 savaş uçaklarının üretici firması olan Lockheed Martin’le proje için yüzde 8,8 oranında indirim konusunda uzlaşı sağlamıştı.

Pentagon’un F-35 projesinden sorumlu olan Koramiral Mathias Winter Kongre’ye verdiği ifadede olası F-35 müşterileri arasında Yunanistan, Singapur, Romanya, İspanya ve Polonya’nın olabileceğini söylemişti.

Duda Avrupa liderleri tarafından eleştiriliyor

Trump 2017 yılı yazında da Polonya'da sıcak şekilde karşılanmış, burada milliyetçileri mutlu eden bir konuşma yapmıştı.

Avrupa ülkeleri liderleri Polonya'nın 2015'te göreve gelen sağcı Duda liderliğinde otoriterleşmesinden kaygı duyuyor. Bu kaygılar ülkede önemli demokratik güvencelerin devreden çıkartılması, basın özgürlüğünün engellenmesi ve adalet sistemine yönelik müdahalerden kaynaklanıyor.

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