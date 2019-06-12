Trump’tan Polonya’ya 2 Bin Ek Asker Sinyali 

Başkan Donald Trump, Polonya'ya 2 bin ek ABD askeri göndermeyi planladıklarını söyledi. Beyaz Saray’da Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşen Trump, Polonya’ya 30’dan fazla F-35 savaş uçağı satacaklarını da açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü. Oval Ofis’te gazetecilere açıklama yapan Trump, Varşova’nın Rusya’dan gelecek olası bir tehdide karşı talep ettiği 2 bin ABD askerini Almanya’dan Polonya’ya kaydırabileceğinin sinyalini verdi. Trump, ‘‘Bu konuda konuşuyoruz’’ diyen Rusya’nın Polonya’ya saygılı davranacağını umduklarını da kaydetti. Trump ayrıca, Rusya, Polonya ve Almanya’nın anlaşmasını umduğunu belirtti.

Trump konuşmasında, Polonya’ya 30’dan fazla F-35 savaş uçağının satışını kutladıklarını da söyledi. Trump bu satışı onurlandırmak adına iki F-35 savaş uçağının bugün Beyaz Saray üzerinde ufak bir gösteri uçuşu yapacağını ifade etti. Trump’ın sözünü ettiği uçuş görüşmenin ardından yapıldı.

Duda’nın ziyareti öncesinde Washington ve Florida’da temaslarda bulunan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, 32 adet F-35 uçağı almaya hazır olduklarını belirtmişti.