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Trump'tan Porto Riko çıkışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 16:44 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Maria kasırgasının vurduğu Porto Riko'ya yardım konusunda Demokratları, hakkında kötü imaj oluşturmaya çalışmakla suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratları, geçen yıl Maria kasırgasının vurduğu Porto Riko'ya yardım konusunda hakkında kötü bir imaj sunmaya çalışmakla suçladı.

Trump, Twitter hesabında, kasırga vurduktan sonra ziyaret ettiği Porto Riko'dan ayrıldığında ölü sayısının 6 ila 18 olduğunu hatırlatarak, "bir süre sayının çok yükselmediğini ancak uzun zaman geçtikten sonra 3 bin gibi büyük rakamlardan söz edilmeye başlandığını" kaydetti.

ABD Başkanı, Porto Riko'nun yeniden inşasına yardım etmek için milyarlarca doları başarıyla topladığı sırada Demokratların hakkında olumsuz imaj çizmek için bunu yaptığını savunarak, "Biri, yaşlılık gibi herhangi bir nedenden öldüyse hemen onu listeye ekle. Kötü politika. Porto Riko'yu seviyorum." ifadesini kullandı.

Porto Riko Valisi, geçen ay sonunda 2017'de ada ülkesini vuran Maria kasırgasında hayatını kaybedenlere ilişkin resmi verileri 2 bin 975 olarak duyurmuştu. Ölü sayısı daha önce 64 olarak açıklanmıştı. Bazı Porto Rikolu yetkililer Trump yönetimini ihmalkarlıkla suçlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Porto Riko Trump

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