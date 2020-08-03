Trump'tan Posta Yoluyla Oy Kullanılması Kararına Dava Tehdidi

Amerika’da Nevada Eyalet Meclisi, 3 Kasım’daki başkanlık seçimleri için tüm seçmenlere posta yoluyla oy pusulası gönderme kararı aldı. Corona virüsü salgını nedeniyle bu yönde karar alan eyaletleri seçimlere hile karışacağı gerekçesiyle eleştiren Trump, Nevada’ya dava açma tehdidinde bulundu.

Demokrat Partili Vali Steve Sisolak’ın imzalaması beklenen yasayla birlikte Nevada, oy kullanma işlemini kolaylaştırmak ve sandık başında kalabalıkların oluşmasını engellemek için başkanlık seçimlerinde tüm seçmenlere otomatik olarak oy pusulası postalayan sekizince eyalet olacak.

Çok sayıda eyalet yönetimi, ülke genelinde Corona virüsü vakalarının sayısının yeniden artışa geçmesinin de etkisiyle, sağlık güvenliğini sağlamak ve oy kullanma merkezlerinde uzun kuyrukların oluşmasını engellemek amacıyla posta yoluyla oy kullanma yöntemine başvurma kararı alıyor. Ancak Başkan Trump, bu yöntemin seçimde hile yapılmasıyla sonuçlanacağını ve sürecin kendi aleyhine işleyeceğini iddia ediyor.

Trump, Nevada Eyalet Meclisi’nin kararının açıklanmasının ardından bu konuyla ilgili eleştirilerini yeniden dile getirdi ve Nevada aleyhine dava açacağını ileri sürdü. Trump, 2016 başkanlık seçimlerinde Nevada’da rakibi Demokrat Hillary Clinton karşısında 27 bin daha az oy alabilmişti. ABD seçimlerinde adaylardan birinin başkan seçilmesi için Seçiciler Kurulu’ndaki temsilcilerin 270’ini kazanması gerekiyor. Nevada eyaleti, Seçiciler Kurulu’nda 6 temsilciye sahip.