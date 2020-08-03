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Trump'tan Posta Yoluyla Oy Kullanılması Kararına Dava Tehdidi

03.08.2020 22:45 | Son Güncelleme

Amerika’da Nevada Eyalet Meclisi, 3 Kasım’daki başkanlık seçimleri için tüm seçmenlere posta yoluyla oy pusulası gönderme kararı aldı. Corona virüsü salgını nedeniyle bu yönde karar alan eyaletleri seçimlere hile karışacağı gerekçesiyle eleştiren Trump, Nevada’ya dava açma tehdidinde bulundu

Trump'tan Posta Yoluyla Oy Kullanılması Kararına Dava Tehdidi

Amerika’da Nevada Eyalet Meclisi, 3 Kasım’daki başkanlık seçimleri için tüm seçmenlere posta yoluyla oy pusulası gönderme kararı aldı. Corona virüsü salgını nedeniyle bu yönde karar alan eyaletleri seçimlere hile karışacağı gerekçesiyle eleştiren Trump, Nevada’ya dava açma tehdidinde bulundu.

Demokrat Partili Vali Steve Sisolak’ın imzalaması beklenen yasayla birlikte Nevada, oy kullanma işlemini kolaylaştırmak ve sandık başında kalabalıkların oluşmasını engellemek için başkanlık seçimlerinde tüm seçmenlere otomatik olarak oy pusulası postalayan sekizince eyalet olacak.

Çok sayıda eyalet yönetimi, ülke genelinde Corona virüsü vakalarının sayısının yeniden artışa geçmesinin de etkisiyle, sağlık güvenliğini sağlamak ve oy kullanma merkezlerinde uzun kuyrukların oluşmasını engellemek amacıyla posta yoluyla oy kullanma yöntemine başvurma kararı alıyor. Ancak Başkan Trump, bu yöntemin seçimde hile yapılmasıyla sonuçlanacağını ve sürecin kendi aleyhine işleyeceğini iddia ediyor.

Trump, Nevada Eyalet Meclisi’nin kararının açıklanmasının ardından bu konuyla ilgili eleştirilerini yeniden dile getirdi ve Nevada aleyhine dava açacağını ileri sürdü. Trump, 2016 başkanlık seçimlerinde Nevada’da rakibi Demokrat Hillary Clinton karşısında 27 bin daha az oy alabilmişti. ABD seçimlerinde adaylardan birinin başkan seçilmesi için Seçiciler Kurulu’ndaki temsilcilerin 270’ini kazanması gerekiyor. Nevada eyaleti, Seçiciler Kurulu’nda 6 temsilciye sahip.

Trump, Nevada’yı hedef aldığı Twitter mesajında, “Nevada Vali kulübü, yasa dışı bir gece yarısı darbesiyle Cumhuriyetçiler’in eyalette kazanmasını imkansız hale getirdi. Postaneler hazırlık olmadan, posta yoluyla gelecek oy trafiğiyle asla başa çıkamaz. Eyaleti çalmak için Covid’i kullanıyorlar. Mahkemede görüşürüz!” şeklinde ifadeler kullandı.

Önceki yıllarda 50 eyaletin beşinde posta yoluyla oy kullanılmıştı ve çok az sayıda hile şikayeti gelmişti. Bu eyaletler arasında Cumhuriyetçi seçmenlerin çoğunlukta olduğu Utah da vardı.

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