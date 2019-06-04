Trump'tan protestolara tepki: Yalan haber

Trump ise "çok küçük" bir protesto gösterisi gördüğünü söyleyerek "Çoğu yalan haber" dedi.ABD Başkanı Donald Trump'ın Londra ziyareti bir kez daha protestolara sahne oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Parlamento Meydanı'nda toplanan binlerce kişi ABD Başkanı'nı protesto etti.

Trump aleyhinde dövizler taşıyıp sloganlar atan kalabalığa destek veren siyasetçiler de vardı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, gösteride yaptığı konuşmada, "aşırı sağın" yükselişi konusunda uyarıda bulundu.

Trump ise İngiltere Başbakanı Theresa May ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, Londra'da aleyhinde düzenlenen gösterilerle ilgili bir soruya yanıt verirken, "Hangi protestolar? Ben protesto görmüyorum. Bugün geldiğimde küçük bir protesto gördüm. Çok küçük. Yani çoğu yalan haber" ifadesini kullandı.

Corbyn'in görüşme talebi reddettiğini söyleyen Trump, İşçi Partisi liderini "kendi çapında negatif bir güç" olarak tanımladı.

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