Trump'tan Putin'e: ABD seçimlerine müdahale etmeyin

Görüşme öncesi kameraların karşısına geçen Trump, şakacı bir üslupla Putin'i ABD seçimlerine müdahale etmeme konusunda uyardı.ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Geçen Temmuz'dan bu yana Trump ve Putin'i ilk kez bir araya getiren görüşme sonrası yapılan Beyaz Saray bilgilendirmesinde, ikili ilişkiler, silahsızlanma, İran, Suriye ve Venezuela'daki durumun ele alındığı belirtildi.

Putin'in sözcüsü Dimitry Peskov tarafından yapılan açıklamada ise Suriye başlığı altında Türkiye'nin de ele alındığı belirtildi. Ancak ayrıntı verilmedi. Görüşme sırasında Putin, Trump'ı gelecek yıl Moskova'da düzenlenecek olan Nazi Almanyasının yenilgiye uğratılmasının 75'inci yıldönümü kutlamalarına davet etti.

Trump'tan "Seçimlere müdahale etmeyin"

Bir buçuk saat süren görüşme öncesinde Putin'le kameraların karşısına geçen Trump'ın, samimi tavrı dikkat çekti.

2020'de yapılacak ABD Başkanlık seçimlerine yönelik Rusya'yı uyarıp, uyarmayacağına yönelik bir gazeteciden gelen soru üzerine Trump, şakacı bir üslupla Putin'e dönerek "Seçimlere müdahale etmeyin" dedi. Putin'le "çok çok iyi bir ilişkisi" olduğunu dile getiren Trump, "bu ilişkiden çok sayıda olumlu şey çıkabilir" diye konuştu.