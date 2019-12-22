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Trump’tan Putin’e Mektup

22.12.2019 16:13 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e mektup yazdı. Mektupta Trump ilişkilerdeki problemlerin aşılması için seçenekler aramaya hazır olduklarını belirtti

Trump’tan Putin’e Mektup

Amerika Başkanı Donald Trump Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e mektup yazdı. Mektupta Trump ilişkilerdeki problemlerin aşılması için seçenekler aramaya hazır olduklarını kaydetti.

Konuyla ilgili açıklamayı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptı. Lavrov Trump’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması konusunda Putin’e kısa bir mektup gönderdiğini belirtti.

Lavrov’a göre mektupta Trump iki ülke arasındaki ilişkilerde sorunların aşılması için seçeneklere bakmaya hazır olduklarını kaydetti.

Interfax ajansının haberine göre Lavrov, mektubun Putin’in söz konusu anlaşmayla füzelerin yasaklanmasıyla ilgili bir moratoryum oluşturulması teklifine karşılık olduğunu belirtti.

Amerika anlaşmadan resmi olarak Ağustos ayında çekilmişti. Washington Rusya’nın anlaşmayı ihlal ettiğini iddia etmiş ve Moskova’nın yasak olan füzelerin modellerinden birini konuşlandırdığını kaydetmişti.

Kremlin ise Washington’un iddialarını reddetmişti.

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