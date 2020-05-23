Trump'tan Ramazan Bayramı mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, resmi bir mesajla İslam dünyasının Ramazan Bayramı'nı kutladı. Mesajında Trump, "Dinin hayatlarımıza kattığı güven verici barış, güçlü sevgi ve içten kardeşliği daha önce olduğundan çok daha fazla hatırlıyoruz" ifadesini kullandı.

Mesajına, "Ramazan Bayramı'nda, First Lady ve şahsım olarak, ABD'deki ve dünyadaki Müslümanlar'a, en sıcak selamlarımızı iletiyoruz" diyerek başlayan Trump, son aylarda, Corona virüsü salgını sürecinde insanların direnç bulabilmek için inanca, ailelerine ve dostlarına yöneldiğine değindi.

Ramazan Bayramı'nın, "oruç, dua, tefekkür ve diğer geleneksel törenlerle dolu geçen bir ayın sonunda" kutlandığını belirten Trump, "Umuyoruz ki, Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı, duanın ve adanmışlığın iyileştirici rahatlığı ve gücü içinde geçirirler" dedi.

