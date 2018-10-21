Trump’tan Riyad'a Kaşıkçı Eleştirisi: ‘Yalanlar Olduğu Açık’ 

Başkan Trump, Washington Post gazetesine verdiği röportajda Suudi Arabistan’ın öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklamasını eleştirdi. Trump, ‘‘Hile ve yalanlar olduğu çok açık’’ diye konuştu.
‘‘Anlattıkları hikaye darmadağınık’’ diyen Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman için ‘‘Güçlü biri ve çok kontrol sahibi’’ dedi.
Veliaht prensin yerine bir başkasının geçmesini istemeyeceğini söyleyen Trump, Selman’ın açık ara ülkedeki en güçlü kişi olduğunu belirtti ve ‘‘ülkesini gerekten seviyor’’ diye konuştu.
Ancak Trump, petrol zengini krallık için ‘‘İnanılmaz bir müttefik’’ sözlerini kullandı ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini vermemiş olabileceğinin de mümkün olduğunu söyledi.
Trump, ‘‘Bana bunun sorumlusunun o (Veliaht Prens) olduğunu kimse söylemedi. O olmadığını da kimse söylemedi. Onun sorumlu olmamasını çok isterim’’ diye konuştu.
Trump Cuma günü gazetecilere Suudiler’in açıklamasının inandırıcı olduğunu söylemişti. Ancak ABD’li yetkililer Trump’ın damadı Jared Kushner’ın Suudi Prens’le ilişkisinin bir yükümlülük oluşturmasından ve Beyaz Saray’ı çaresiz bırakmasından memnun olmadığını bildirmişti.
Trump Washington Post’un sorularını yanıtlarken Kushner’ı savundu. Kushner için ‘‘Çok iyi bir iş çıkartıyor’’ diyen Trump, ancak hem 30’lu yaşlarındaki Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin hem de Kushner’ın sahip oldukları yetkiye göre yaşlarının çok genç olduğunu söyledi.
Trump ‘‘Onlar çok gençler ve sanırım birbirleriyle iyi anlaşıyorlar’’ dedi.
Trump bir kez daha olayın Suudi Arabistan’a 110 milyar dolarlık silah satışını etkilememesi gerektiğini kaydetti.
‘‘Bu tarihteki en büyük sipariş’’ diyen Trump, bundan vazgeçmek onlardan çok bize zarar verecektir. Sonra Rusya’ya ya da Çin’e gidecekler. Bu kendimize zarar vermek olur’’ diye konuştu.
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