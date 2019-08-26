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Trump'tan Ruhani ile "doğru koşullarda" görüşme sinyali

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 19:46 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "(Ruhani ile görüşme) Koşullar doğru olursa tabii ki kabul ederim" - "Rejim değişikliği, lider değişikliği hedeflemiyoruz. Nükleer silaha, balistik füzeye sahip olmasınlar ve anlaşmanın süresi daha uzun olsun istiyoruz"

LONDRA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme ihtimaline ilişkin "Koşullar doğru olursa tabii ki kabul ederim." dedi.

Fransa'nın Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesi'nin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile ortak basın toplantısı düzenleyen Trump, zirveyi "gerçekten başarılı" şeklinde nitelendirdi.

Trump, Fransa'nın İran ile ABD arasındaki arabuluculuk girişimlerine ilişkin soruya, "İran, göreve geldiğim 2,5 yıl önceki ülke değil. İran bir numaralı terör ülkesiydi. Göreve geldiğimde 18 çatışma alanı vardı, her biri İran tarafından destekleniyordu. İran'ın büyük potansiyeli var. Rejim değişikliği, lider değişikliği hedeflemiyoruz. Nükleer silaha, balistik füzeye sahip olmasınlar ve anlaşmanın süresi daha uzun olsun istiyoruz." yanıtını verdi.

Ruhani ile görüşmeye hazır olup olmadığının sorulması üzerine ise Trump, "Koşullar doğru olursa tabii ki kabul ederim." ifadesini kullandı.

Trump, "İran'la ilgili iyi hislerim var, pek çok İranlı arkadaşım var, inanılmaz insanlar." değerlendirmesinde bulunarak, "Görmek istediğim son şey, büyük bir problem ama yapmamız gereken şeyi yapmamız gerekir." dedi.

ABD Başkanı Trump, İran'ın "kötü davranışlarını sürdürmesi halinde" ise "şiddetli güçle" karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

- Gelecek G7 Zirvesi

Gelecek yıl ABD'de yapılacak G7 Zirvesi'yle ilgili soru üzerine, zirveyi Miami'de kendisine ait Doral Golf Tesisleri'nde yapmayı planladığını doğrulayan Trump, "bundan para kazanmayı planladığı" iddiasını ise reddetti.

Trump, ABD Başkanlığı'nın kendisine 3 ila 5 miyar dolar para kaybettirdiğini savunarak, sonraki G7 Zirvesi'yle ilgili "Para kazanmak istemiyorum. Öyle olsa 3 ila 5 milyar dolar kaybetmezdim." diye konuştu.

- "Rusya'yı çadıra almak, dışarıda bırakmaktan daha iyidir"

Rusya'nın yeniden G7 Zirvesi'ne davet edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya Trump, "Bence, Rusya'yı çadıra almak, dışarıda bırakmaktan daha iyidir." karşılığını verdi.

Trump, Rusya'nın G7'den dışlanması kararının Kırım'ın ilhakı üzerine alındığının hatırlatılması üzerine "Kırım, Obama döneminde ilhak edildi. Durdurulabilirdi ama Obama durduramadı." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Ukrayna" konusunda eski ABD Başkanı Barack Obama'dan "daha akıllı çıktığını" savunan Trump, Obama'nın da bu nedenle Rusya'yı G7'den çıkarma kararı aldığını iddia etti.

- "AB ile anlaşma yapmak zor"

Trump, ABD'nin AB ile ilişkileriyle ilgili bir soruya ise "AB ile anlaşma yapmak zor. Theresa May'e sormanız yeter." yanıtını verdi. Trump, bununla birlikte ABD ile AB arasında bir ticaret anlaşmasının tamamlanmasına yaklaşıldığını dile getirdi.

Çinli üst düzey yekililerin, ABD ile ticaret savaşı konusunda bir anlaşmaya varmayı istediğini ve ABD'li yetkililerle temasa geçtiklerini anlatan Trump, "Ancak, adil ve ABD için iyi bir anlaşmaysa kabul ederim, aksi takdirde anlaşma yapmam." ifadesini kullandı.

G7 Zirvesi marjında bugün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelen Trump, zirvenin iklim değişikliğine ilişkin oturumuna ise planlananın aksine katılmamayı tercih etti.

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