LONDRA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme ihtimaline ilişkin "Koşullar doğru olursa tabii ki kabul ederim." dedi.

Fransa'nın Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesi'nin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile ortak basın toplantısı düzenleyen Trump, zirveyi "gerçekten başarılı" şeklinde nitelendirdi.

Trump, Fransa'nın İran ile ABD arasındaki arabuluculuk girişimlerine ilişkin soruya, "İran, göreve geldiğim 2,5 yıl önceki ülke değil. İran bir numaralı terör ülkesiydi. Göreve geldiğimde 18 çatışma alanı vardı, her biri İran tarafından destekleniyordu. İran'ın büyük potansiyeli var. Rejim değişikliği, lider değişikliği hedeflemiyoruz. Nükleer silaha, balistik füzeye sahip olmasınlar ve anlaşmanın süresi daha uzun olsun istiyoruz." yanıtını verdi.

Ruhani ile görüşmeye hazır olup olmadığının sorulması üzerine ise Trump, "Koşullar doğru olursa tabii ki kabul ederim." ifadesini kullandı.

Trump, "İran'la ilgili iyi hislerim var, pek çok İranlı arkadaşım var, inanılmaz insanlar." değerlendirmesinde bulunarak, "Görmek istediğim son şey, büyük bir problem ama yapmamız gereken şeyi yapmamız gerekir." dedi.