Trump’tan Rusya Soruşturmasına Sert Sözler

Başkan Donald Trump, Rusya soruşturmasına yine sert sözlerle yüklendi. Soruşturmayı “tam bir keşmekeş” ve “delilik” olarak niteleyen Trump, soruşturmayı yürüten özel savcı Robert Mueller için “çelişkili” ifadesini kullandı.

Trump, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında soruşturmacıların istedikleri yanıtları almak için insanları “tehdit ettiğini” öne sürdü.

“İnsanlara bağırıyorlar” diyen Trump, seçim kampanyasıyla Rusya arasında hiçbir gizli işbirliği bulunamadığını vurguladı.

Trump soruşturmayı bir kez daha “cadı avı” olarak niteledi.

Trump daha önce de Mueller tarafından yürütülen soruşturmayı “adaletsiz” olarak nitelemiş ve “koyu Demokratlar” tarafından yürütüldüğünü iddia etmişti.

Mueller, Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın eski başkanı ve aynı zamanda Cumhuriyetçi bir isim.

Tweet mesajlarında Mueller’a da yüklenen Trump, Mueller’ı “çelişkili” olarak niteledi ve uzun süredir devam eden soruşturmaya katılanları Amerika’nın “yüz karası” olarak niteledi.

Trump bu suçlamalarına bir kanıt sunmadı.