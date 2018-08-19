Trump’tan Rusya Soruşturmasına Tepki

Başkan Donald Trump Pazar günü Twitter’dan seçim kampanyasıyla ilgli yürütülen Rusya soruşturmasına yüklendi. Trump soruşturma için ‘en kötü seviyesinde McCarthycilik’’ ifadesini kullandı.
New York Times gazetesi ana sayfadan verdiği haberinde Beyaz Saray hukuk danışmanı Don McGahn’ın Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller’a Trump’ın soruşturmanın kilit konuları hakkında ne düşündüğüne ilişkin alışılmadık şekilde ayrıntı içeren bilgiler verdiğini yazdı.
Trump, Cumartesi gecesi ve Pazar sabahı attığı Twitter mesajlarıyla McGahn’ın kendisine sırt çevirdiği yönündeki habere tepki gösterdi.
Trump mesajlarında ‘‘Benim saklayacak hiçbir şeyim yok… Ve saydamlık istiyorum ki bu Hileli ve İğrenç Cadı Avı sona erebilsin’’
‘‘O kadar çok hayat bir hiç uğruna mahfoldu ki
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