Trump'tan Rusya ve Çin'e nükleer silahlanma tehdidi

Rusya antlaşmayı ihlal ettiği iddiasını geri çevirirken, Çin ihtilafa bulaştırılmak istemediğini duyurdu.ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Çin'i nükleer silahlanmayla tehdit etti. Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada "başkalarının aklı başına gelene kadar nükleer silahlanmayı sürdüreceklerini" söyledi. ABD Başkanı bu tehdidin "Rusya, Çin ve bütün bu oyuna katılmak isteyenleri" hedef aldığını belirtti.

Donald Trump hafta sonunda, Rusya tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan (INF) çekileceklerini duyurmuştu. ABD ile Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra kurulan devletler arasındaki silahsızlanma antlaşması 1987 yılında yürürlüğe girdi. Antlaşma karada üslendirilen 500 ila 5 bin 500 kilometre menzilli ve nükleer başlık taşıyabilen bütün orta menzilli taşıyıcı sistemlerin imha edilmesini öngörüyor.

Trump'ın açıklaması bütün dünyada silahlanma yarışının yeniden başlayabileceği endişesine yol açtı. Antlaşmaya taraf olmayan Çin "antlaşmadan çekilmenin iki kez düşünülmesini" istedi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü antlaşmanın tek taraflı feshedilmesinin bir dizi olumsuz sonuç doğurabileceği uyarısında bulundu ve "antlaşmayla ilgili açıklamada Çin'i işaret etmenin son derece yanlış olduğunu" belirtti.