Trump'tan S-400 teslimatı sonrası ilk açıklama

ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump: "T\u00fcrkiye ile durum karma\u015f\u0131k, g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcyoruz. T\u00fcrkiye 100\u2019den fazla F-35 sipari\u015f etti ancak art\u0131k Rusya\u2019dan f\u00fcze sistemi ald\u0131klar\u0131 i\u00e7in daha fazlas\u0131n\u0131 sat\u0131n alamaz"PARTNERAilelerin g\u00f6zdesi olacak! Hem sedan hem MPV \u00f6zelliklerini ta\u015f\u0131yan SUVTrump: V\u00fccudumda \u0131rk\u00e7\u0131 bir zerre bile yokTrump: T\u00fcrkiye konusu \u00e7ok kar\u0131\u015f\u0131k, onlarla konu\u015fuyoruz
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