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Trump'tan S-400 teslimatı sonrası ilk açıklama

16.07.2019 20:10 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump: "Türkiye ile durum karmaşık, görüşüyoruz. Türkiye 100’den fazla F-35 sipariş etti ancak artık Rusya’dan füze sistemi aldıkları için daha fazlasını satın alamaz"

Trump'tan S-400 teslimatı sonrası ilk açıklama

ABD Başkanı Trump: "Türkiye ile durum karmaşık, görüşüyoruz. Türkiye 100’den fazla F-35 sipariş etti ancak artık Rusya’dan füze sistemi aldıkları için daha fazlasını satın alamaz"

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