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Trump'tan saklandığı iddia edilen mektup yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 22:56 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski başdanışmanı Gary Cohn'un, "ulusal güvenlik" endişesiyle imzalamaması için Trump'ın masasından çalarak sakladığı iddia edilen mektup yayınlandı

WASHINGTON (AA) - Amerikalı ünlü gazeteci Bob Woodward'un ABD Başkanı Donald Trump hakkında yazdığı kitapta bahsedilen, "Trump'ın eski başdanışmanı Gary Cohn'un ulusal güvenlik endişesiyle Oval Ofis'ten çalarak sakladığı iddia edilen mektup" yayınlandı.

Amerikan CNN kanalı, Woodward'un "Korku: Trump Beyaz Saray'da" adlı kitabında yer alan ve Trump tarafından "sahte" olarak nitelendirilen bir mektubu yayınladı.

Söz konusu kitabı kaynak göstererek tartışmalı mektubu yayınlayan CNN'in haberine göre eski Beyaz Saray Başdanışmanı Gary Cohn, Trump'ın Güney Kore ile önemli bir ticaret anlaşmasını iptal eden bir taslağı imzalamasını önlemek için ilgili belgeyi Oval Ofis'ten çalarak saklamış.

- "Masasından çaldım"

Yayınlanan 5 Eylül 2017 tarih ve Trump imzalı mektupta "ABD ile Güney Kore arasındaki serbest ticaret anlaşmasının ABD çıkarlarına uygun olmadığı" ve bu sebeple "anlaşmanın iptal edileceği" belirtiliyor.

Aynı haberde Cohn'un, "Trump'ın masasından çaldım. Onu görmesine izin veremezdim. O belgeyi asla görmeyecek. Ülkeyi korumak zorundaydım." şeklinde kitaba yansıyan ifadelerine de yer verildi. Ayrıca Beyaz Saray yetkililerinin, mektubun Trump tarafından imzalanması durumunda ABD'nin çok gizli olan ve Kuzey Kore'nin muhtemel bir nükleer füze fırlatmasını yedi saniye içinde haber veren bir programı tehlikeye sokacağından endişe duyduğu iddia edildi.

- Trump'tan kitaba karşı yeni çıkış

Öte yandan Woodward'un kitabıyla ilgili olarak Twitter hesabından bir açıklama daha yapan Trump, "Woodward'un kitabı tam bir sahtekarlık. Ben kitapta alıntılandığı şekilde konuşmam. Öyle konuşsam başkan seçilmezdim." değerlendirmesini yaptı.

Trump hakkında birçok iddiada bulunan ve 11 Eylül'de satışa çıkacak "Korku: Trump Beyaz Saray'da" adlı kitap, Trump tarafından birçok kez sert bir dille eleştirilmişti. Kitapta öne sürülen üslubun kendisiyle örtüşmediğini de iddia eden Trump, kitabın yazarı Woodward'un eski başkanlarla da birçok sorun yaşadığını savunmuştu.

Woodward ise CNN'e yaptığı açıklamada, kitapta geçen tüm iddialarının arkasında olduğunu vurgulamıştı.

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