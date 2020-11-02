Trump’tan Salgın Konusunda Anlaşamadığı Fauci’yi Kovma İması

ABD Başkanı Donald Trump, salgın konusunda izlediği yöntemleri eleştiren Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü’nün kıdemli üyesi, bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci'yi kovabileceğini ima etti. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Fauci, her gün onbinlerce insan enfekte olurken, Trump'ın ABD'nin virüse karşı mücadelesinde sona yaklaşıldığını söylemesini eleştiriyor. Fauci Cuma günü Washington Post'a verdiği demeçte de "Çok fazla acı çekiyoruz. Bu iyi bir durum değil. Sonbahar ve kış mevsimine girilirken tüm göstergeler yanlış. İnsanlar evlerde kapalı ortamlarda toplanıyor. Bundan daha da kötü bir duruma sahip olamazdık" demişti. “Seçim sonrasına kadar bana zaman tanıyın” Trump, Florida eyaletindeki Opa-Locka havaalanında gece geç saatlerde düzenlenen bir kampanya mitinginde virüsle mücadelesini savunurken, destekçileri “Fauci’yi kov’’ sloganı atmaya başladı. Trump bu slogana kayıtsız kalmayarak, "Seçimden sonrasını beklememe izin verin" dedi; tavsiyeleri için teşekkür etti.

Joe Biden ise Trump’ın sözlerinden saatler sonra seçim mitingi için gideceği Ohio eyaletine uçmaya hazırlanırken, Twitter’da "Dr. Fauci gibi uzmanları dinleyen bir başkana ihtiyacımız var" mesajını paylaştı. Biden, başkanlık kampanyasını, çoğunlukla pandemiye karşı Trump yönetiminin başarısız kaldığı söylemine odakladı. Trump, rakibinin virüsün yayılmasını yavaşlatmak için ülkeyi yeniden kapatacağını söylüyor ve seçime saatler kala mitinglerinde bu mesajı veriyor. Trump'ın sözleri Fauci'yi görevden alma konusunda ciddi olduğunu gösteren en doğrudan açıklamaydı. Trump bulaşıcı hastalıklar uzmanını seçimden önce görevden almanın siyasi açıdan kendisine zarar verebileceğinden endişe duyduğunu daha önce ifade etmişti. Anthony Fauci, Trump ile bir aydan fazla bir süredir konuşmadığını, Başkanın virüsün kontrol altına alınması konusundaki tavsiyesini dikkate almadığını açıklamıştı. Fauci, Washington Post’a verdiği röportajında hastalığın yayılmasını yavaşlatmak için kısa zaman içinde daha fazlası yapılmazsa, ABD’yi zorlu bir kışın beklediğini söyledi; aksi takdirde ABD’nin halk sağlığı önlemlerinde "ani bir değişiklik" yapması gerekeceğini savundu.