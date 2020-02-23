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Trump’tan Sanders’a Destek Schiff’e Soruşturma İsteği

23.02.2020 22:15 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff’i Rusya’nın 2020 seçimlerine müdahalesiyle ilgili gizli bilgileri sızdırarak Demokrat Parti’nin başkan aday adayı Vermont Senatörü Bernie Sanders’a zarar vermeye çalışmakla suçladı

Trump’tan Sanders’a Destek Schiff’e Soruşturma İsteği

Başkan Donald Trump, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff’i Rusya’nın 2020 seçimlerine müdahalesiyle ilgili gizli bilgileri sızdırarak Demokrat Parti’nin başkan aday adayı Vermont Senatörü Bernie Sanders’a zarar vermeye çalışmakla suçladı.

Cuma günü Kongre’den bir kaynak Reuters haber ajansına istihbarat yetkililerinin Kongre üyelerine Rusya’nın seçimlerde Sanders’a ve Trump’a yardım edecek propaganda ve dezenformasyon kampanyaları yürüttüğünü bildirdiği bilgisini vermişti.

Resmi ziyaret için Hindistan’a gitmeden önce gazetecilere açıklama yapan Trump, kendisine Rusya’nın Sanders’ın kampanyasına destek olduğu şeklinde bilgi verilmediğini söyledi. Trump bu bilginin sızdırılması konusunda soruşturma açılmasını istedi. Schiff ise iddiayı reddetti.

Trump ‘‘Rusya’nın Bernie Sanders’a yardım ettiğini okudum. Kimse bana bundan hiç söz etmedi. Kimse beni bununla ilgili bilgilendirmedi’’ diye konuştu.

‘‘Adam Schiff ve grubu bunu sızdırdı. Her zaman yaptıkları gibi gazetelere sızdırdılar. Adam Schiff’i bu bilginin sızdırılmasından dolayı soruşturmaları gerekir’’ diyen Trump bu iddiasını somut bir delile dayandırmadı.

Senato’da Trump’ın azil davasında baş savcı görevini gören Schiff, Trump’ın bu yorumlarla dikkatleri kendi eylemlerinden uzaklaştırmaya çalıştığını söyledi.

Schiff yazdığı Twitter mesajında, ‘‘İyi deneme Bay Başkan. Ancak yanlış iddialarınızla kimseyi kandıramayacaksınız. 2016’da Rusya’nın yardımını hoş karşıladınız, 2019’da yardım için Ukrayna’yı zorladınız, 2020’de seçimleri korumayacaksınız. İstihbarat şefinizi Kongre’yi bilgilendirdiği için kovdunuz. Amerika’ya bir kez daha ihanet ettiniz” ifadelerini kullandı.

Trump, Ulusal İstihbarat Dörektör Vekili Joseph Maguire’ı görevden alarak yerine ABD’nin Almanya büyükelçisi Richard Grenell’ı atamıştı. Bunun nedeninin Trump’ın Rusya’nın seçimlere müdahalesi konusunda Maguire’ın Kongre üyelerine yaptığı bilgilendirmeden hoşlanmaması olduğu öne sürülmüştü.

Trump’ın, son istihbarat bulguları hakkında şüphelerini dile getirmesi Demokrat başkan aday adaylarından Bernie Sanders’ı destekliyor gibi görünmesine neden oluyor.

Sanders şu anda Demokrat Parti’nin 2020 Başkan aday adayları arasında önde gidiyor. Sol eğilimiyle bilinen Sanders’ın 2020 seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı olması halinde Trump’ın Demokratlar’ın sosyalist bir ajanda izledikleri argümanını ortaya koyması bekleniyor.

Trump uzun süredir Demokrat Parti’nin 2016 Başkanlık seçimlerinde Sanders yerine haksız şekilde Clinton’ı desteklediğini öne sürüyor. Bu Demokrat Parti tabanı içinde hala tartışılan bir konu.

Bu arada yönetimden diğer isimler de Rusya'yla ilgili iddialara şüpheyle yaklaştı.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien Rusya'nın Trump'a yardım etmeye çalıştığına dair bir istihbarat görmediğini kaydetti.

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