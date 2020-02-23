Trump’tan Sanders’a Destek Schiff’e Soruşturma İsteği

Başkan Donald Trump, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff’i Rusya’nın 2020 seçimlerine müdahalesiyle ilgili gizli bilgileri sızdırarak Demokrat Parti’nin başkan aday adayı Vermont Senatörü Bernie Sanders’a zarar vermeye çalışmakla suçladı.

Cuma günü Kongre’den bir kaynak Reuters haber ajansına istihbarat yetkililerinin Kongre üyelerine Rusya’nın seçimlerde Sanders’a ve Trump’a yardım edecek propaganda ve dezenformasyon kampanyaları yürüttüğünü bildirdiği bilgisini vermişti.

Resmi ziyaret için Hindistan’a gitmeden önce gazetecilere açıklama yapan Trump, kendisine Rusya’nın Sanders’ın kampanyasına destek olduğu şeklinde bilgi verilmediğini söyledi. Trump bu bilginin sızdırılması konusunda soruşturma açılmasını istedi. Schiff ise iddiayı reddetti.

Trump ‘‘Rusya’nın Bernie Sanders’a yardım ettiğini okudum. Kimse bana bundan hiç söz etmedi. Kimse beni bununla ilgili bilgilendirmedi’’ diye konuştu.

‘‘Adam Schiff ve grubu bunu sızdırdı. Her zaman yaptıkları gibi gazetelere sızdırdılar. Adam Schiff’i bu bilginin sızdırılmasından dolayı soruşturmaları gerekir’’ diyen Trump bu iddiasını somut bir delile dayandırmadı.