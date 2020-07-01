Trump’tan Savunma Bütçesi Tasarısını Veto Tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, İç Savaş dönemindeki Konfederasyon Ordusu komutanlarının adını taşıyan askeri üslerin adlarının değiştirilmesini kapsaması halinde, Savunma Bakanlığı’nın yıllık bütçesini belirleyen yasa tasarısını veto edeceğini söyledi.
Başkan Trump Salı akşamı Twitter’da paylaştığı mesajda, Konfederasyon Ordusu generallerinin adını taşıyan askeri üslerin adlarının değiştirilmesi teklifini sunan Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren’ı hedef alarak, senatör için kullandığı ‘’Pocahontas’’ ifadesini yineledi.
ABD Başkanı paylaştığı mesajda, ‘’İki Dünya Savaşını kazandığımız Fort Bragg, Fort Robert E. Lee ve daha pek çok Askeri Üssün adlarının değiştirilmesine ( başka kötü şeylere de) yol açacak Elizabeth ‘’Pocahontas’’ Warren önerge değişikliğini kapsaması halinde, Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısını veto edeceğim’’ diye yazdı.
İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, Başkan Trump’ın bu mesajları doğrultusunda Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD’nin tarihi anıtlarını, heykellerini ve federal üslerini korumak için bakanlığın imkanlarının koordine edilmesi amacıyla Amerikan Topluluklarını Koruma Görev Gücü’nü kuracağını açıkladı.
‘’Anarşistlerin kanun ve nizamı yok ederek kaos tohumları ekme çabalarına seyirci kalamayız’’
Wolf, İç Güvenlik Bakanlığı’nın Başkan’ın ülkedeki tarihi sembollerin korunması amacıyla kolluk kuvvetlerinin kullanılması çağrısına cevap verdiğini belirtti, ‘’Şiddete başvuran anarşistler ve isyancılar ulusumuzun sembollerine saldırıp onları tahrip etmekle kalmayıp, toplumumuzda kanun ve nizamı yok ederek kaosun tohumlarını ekme çabalarına seyirci kalamayız’’ ifadelerini kullandı.
Chad Wolf, ABD’nin 4 Temmuz bağımsızlık yıldönümü kutlamaları öncesinde, askeri üs gibi tesisler ve mülklere yönelik olası tehditlere müdahale edilebilmesi amacıyla ülke genelinde kolluk kuvvetleri ekiplerinin konumlarının yeniden düzenlendiğini söyledi.
İç Güvenlik Bakan Vekili, ‘’İç Güvenlik Bakanlığı her Amerikalı’nın barışçı bir şekilde protesto etme hakkına saygı duymakla birlikte, şiddet ve toplumsal kargaşa hoş görülemez’’ dedi.
Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu onaylamıştı
Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu, geçtiğimiz ay Elizabeth Warren’ın sunduğu değişiklik önergesini her iki partiden senatörlerin destek vermesiyle 2’ye karşı 25 oyla kabul etmişti.
Değişiklik önergesi, 1860’lardaki İç Savaşı kaybetmeden önce köleliğin devam etmesini savunan ve ülkeden ayrılmak isteyen eyaletlerin oluşturduğu Konfederasyon’a ait sembollerin adını taşıyan askeri üs, sokak, uçak ya da silahların tespit edilip adlarının değiştirilmesi için ABD Savunma Bakanlığı’nın üç yıl içinde harekete geçmesi çağrısında bulunuyor.
Savunma Bakanı Mark Esper, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Ordu Sekreteri Ryan McCarthy askeri üslerin adlarının değiştirilmesi konusunda istişareye hazır olduklarını belirtmişti. Üslerin adlarının değiştirilmesine destek verenlerden bazıları her Amerikan üssüne savaşta kahramanlık göstererek Onur Madalyası alan askerlerin adlarının verilmesi önerisinde bulunmuştu.
Konfederasyon’un askeri figürlerinin adını taşıyan üsler arasında Fort Benning, Fort Bragg, Fort Hood ve Fort Pickett gibi üsler yer alıyor.
ABD’de Konfederasyon komutanlarının adlarını taşıyan askeri üslerin adlarının değiştirilmesi, George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken nefessiz bırakılarak hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde siyahlara yönelik polis şiddetinin protesto edildiği gösteriler sırasında gündeme gelmişti.
Ülke genelinde çok sayıda kentte düzenlenen protestolarda Konfederasyon sembollerine ait heykel ve anıtlar hedef alınmış, Konfederasyon başkanı Jefferson Davis’in Virginia eyaletinin başkenti Richmond’daki heykeli ve Konfederasyon ordusu generallerinden Robert E. Lee’nin Alabama’daki heykeli de kaldırılmıştı.