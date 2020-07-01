Trump’tan Savunma Bütçesi Tasarısını Veto Tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, İç Savaş dönemindeki Konfederasyon Ordusu komutanlarının adını taşıyan askeri üslerin adlarının değiştirilmesini kapsaması halinde, Savunma Bakanlığı’nın yıllık bütçesini belirleyen yasa tasarısını veto edeceğini söyledi.

Başkan Trump Salı akşamı Twitter’da paylaştığı mesajda, Konfederasyon Ordusu generallerinin adını taşıyan askeri üslerin adlarının değiştirilmesi teklifini sunan Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren’ı hedef alarak, senatör için kullandığı ‘’Pocahontas’’ ifadesini yineledi.

ABD Başkanı paylaştığı mesajda, ‘’İki Dünya Savaşını kazandığımız Fort Bragg, Fort Robert E. Lee ve daha pek çok Askeri Üssün adlarının değiştirilmesine ( başka kötü şeylere de) yol açacak Elizabeth ‘’Pocahontas’’ Warren önerge değişikliğini kapsaması halinde, Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısını veto edeceğim’’ diye yazdı.

İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, Başkan Trump’ın bu mesajları doğrultusunda Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD’nin tarihi anıtlarını, heykellerini ve federal üslerini korumak için bakanlığın imkanlarının koordine edilmesi amacıyla Amerikan Topluluklarını Koruma Görev Gücü’nü kuracağını açıkladı.