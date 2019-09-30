WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesi hakkındaki yorumları nedeniyle Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff''e yönelik, "Bu metnin benim telefon görüşmesinde söylediklerimle hiçbir ilgisi yok. Schiff, vatana ihanetten tutuklanacak mı?" ifadelerini kullandı.

Trump, hakkında azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizine ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Ukrayna krizini bir kez daha "Ülkemizin tarihindeki en büyük cadı avı" şeklinde nitelendiren Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin ihbarın mesnetsiz olduğunu savundu.

Trump, söz konusu telefon görüşmesinin dökümlerini Kongre'ye ve kamuya sunduğunu belirterek, "Muhbir neredeyse hiçbir şey bilmiyor, bu görüşmenin ikinci ağızdan tasviri bir sahtekarlık." ifadelerini kullandı.

Schiff'e de yüklenen Trump, "Schiff, kanunun dışına çıkarak sahte ve korkunç bir açıklama yaptı, sanki Ukrayna Devlet Başkanı ile yaptığım telefon görüşmesinin en önemli parçasıymış gibi benim taklidimi yaptı ve bunu Kongre'ye ve ABD'lilere sesli bir şekilde okudu. Bu metnin, benim telefon görüşmesinde söylediklerimle hiçbir ilgisi yok. Schiff, vatana ihanetten tutuklanacak mı?" değerlendirmesinde bulundu.