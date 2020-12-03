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Trump’tan Seçim Hilesi İddialarını İçeren 46 Dakikalık Video

03.12.2020 06:10 | Son Güncelleme:
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Trump’tan Seçim Hilesi İddialarını İçeren 46 Dakikalık Video

Başkan Donald Trump, yayınladığı 46 dakikalık bir video ile seçim yolsuzluğu iddialarını bir kez daha gündeme getirdi. Hem Facebook hem de Twitter, Başkan’ın iletisini etiketlerken Twitter iletinin “tartışmalı” olduğunu belirten bir not düştü

Başkan Donald Trump, yayınladığı 46 dakikalık bir video ile seçim yolsuzluğu iddialarını bir kez daha gündeme getirdi.

Trump yalnızca sosyal medyadan yayınlanan ve seyircisiz yaptığı konuşmasını “başkanlık döneminin en önemli konuşması” olarak niteledi.

Beyaz Saray’ın Diplomasi Odası’ndan yaptığı konuşmada Trump, seçimlerin “hileli” olduğu iddiasını yineledi ve“Bu yalnızca bana oy veren 74 milyon Amerikalı’nın oylarını onurlandırmakla ilgili değil Amerikalılar’ın bu ve gelecek tüm seçimlere güvenini sağlamakla ilgili” dedi.

Trump’ın videosu yayınlandıktan yaklaşık 1 saat sonra Facebook’tan binlerce kez izlendi ve 60 bin Facebook kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Hem Facebook hem de Twitter, Başkan’ın iletisini etiketlerken Twitter iletinin “tartışmalı” olduğunu belirten bir not düştü.

Son olarak Adalet Bakanı William Barr Salı günü Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada bakanlığının, 2020 seçimlerinin sonuçlarını değiştirecek geniş çaplı yolsuzluğa rastlamadığını bildirmişti.

Trump, konuşmasında seçim sonuçlarında belirleyici olan Pennsylvania, Michigan ve diğer bazı eyaletlerle ilgili iddialarını yineledi. Trump, Pennsylvania’da posta yoluyla kullanılan oyların sayılmasında usulsüzlük yapıldığını; bu oyların Philadelphia kentinde ve Allegheny ilçesinde gizli şekilde, sandık gözlemcilerinin varlığına izin verilmeksizin sayıldığını belirtti.

AP haber ajansına göre Pennsylvania’da partileri temsil eden sandık gözlemcilerinin posta yoluyla kullanılan oyların sayımını izlemesi engellenmedi, ancak bu gözlemcilerin seçim görevlilerine ne kadar yaklaşabileceği konusu tartışmaya neden oldu. Başkan Trump’ın kampanyası gözlemcilerin oy sayımını yönetmeliğin gerektirdiğinden daha yakından izleyebilmesi için dava açtı, bir mahkeme bu talebi destekler nitelikte karar aldı.

Trump, bu yıl postayla kullanılan oyların rekor düzeyde olmasına da bir kez daha dikkat çekerek Demokrat Parti’nin milyonlarca oy pusulasının basılarak bilinmeyen ve doğrulama imkanı olmayan alıcılara postalanması için baskı yaptığını öne sürdü.

ABD’de posta yoluyla oy kullanmanın kuralları eyalete göre değişiyor. Bazı eyaletler yalnızca kayıtlı seçmenlere posta ile oy pusulası gönderirken bazıları sadece talepte bulunanlara gönderiyor. Her iki durumda da oy pusulaları eyaletin teyit mekanizmasının süzgecinden geçiriliyor.

ABD’de bu yıl posta yoluyla kullanılan oyların sayısının rekor düzeyde artmasının nedeni Demokratlar’ın seçmenlerini Corona virüsü salgınından korunmak amacıyla sandıklara giderek oy kullanmak yerine posta ile oy kullanmaya teşvik etmesiydi.

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