Trump’tan seçim kurulu başkanına tehdit

Aralarında Washington Post'un da olduğu birçok medya kuruluşu tarafından yayınlanan ses kaydında Trump, Georgia Seçim Kurulu Başkanı Brad Raffensperger'den, eyaletteki seçim sonucunu kendi lehine çevirecek şekilde yeterince "oy bulmasını" talep ediyor. Trump söz konusu telefon görüşmesinin devamında, "Gerogia'da insanlar öfkeli, ülkede insanlar öfkeli" diyerek, Raffensperger'in yapılan yeni sayımların ardından sonucun değiştiğini açıklamasında bir yanlış olmayacağını belirtiyor. Kayıtta ayrıca Raffensperger'i tehdit eden Trump'ın, talebini yerine getirmemesi halinde Seçim Kurulu Başkanı'nın "büyük bir risk" alacağını ifade ediyor.

Kendi de Donald Trump gibi Cumhuriyetçiler'e üye olan Brad Raffensperger'in ise konuşmada, "Biz açıkladığımız rakamların doğru olduğunu düşünüyoruz" diyerek, Trump'ın tehditlerinden etkilenmediği duyuluyor.

Dengeleri değiştiren Georgia

3 Kasım 2020 tarihinde yapılan ABD Başkanlık Seçimleri'nde, Demokratlar'ın adayı Joe Biden, Georgia'da Trump'ı 12 bin oy farkı ile geride bırakmış, bu sonuç daha sonra yeniden yapılan sayımlarda da tescil edilmişti. Biden'ın Georgia eyaletini kazanması, o ana dek başabaş giden seçim yarışında ibreyi Trump'ın aleyhine çevirmişti.

Donald Trump, sonuçların açıklanmasından bu yana eyalette seçimlere hile karıştırıldığını iddia etmesine rağmen bununla ilgili herhangi bir kanıt sunmuş değil. Başkan Trump ve ekibi, seçimlerin ardından sonuçlarla ilgili onlarca itirazda bulundu. Ancak söz konusu hukuki süreçlerin tamamında bu itirazlar mahkemelerce haksız görüldü. Buna rağmen Cumhuriyetçiler içinde Biden'ın galibiyetini kuşkulu bulan ve hatta tanımayan çok sayıda üst düzey isim var. Son olarak 12 Cumhuriyetçi senatör, Biden'ın seçim galibiyetinin resmen tanınmaması için Kongre'de direneceklerini bildirdi.