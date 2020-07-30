Trump’tan Seçim Öncesi Banliyölerden Destek Alma Hamlesi

Başkan Donald Trump, yönetiminin ayrımcı ve ırkçı iskan politikalarıyla mücadele için Demokrat Başkan Barack Obama döneminde yürürlüğe giren bir uygulamayı kaldıracağını açıkladı. ‘‘Adil İskanı Kolaylaştırma’’ (AFFH) talimatı 2015 yılında yürürlüğe girmişti. Uygulama, konut inşaatı için destek ve kredi alanların, konut sağlamada yaşanan ırk ayrımcılığını değerlendirmek ve durumun düzeltilmesi için plan sunmalarını şart koşuyordu. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan paylaştığı bir dizi mesajda ‘‘Banliyö Tarzı Hayat Hayalini yaşayan herkesi bilgilendirmekten mutluluk duyarım; artık mahallenizde düşük gelirliler için konut yapılması nedeniyle mali kayıp yaşamayacaksınız. Ev fiyatlarınız piyasaya göre yükselecek ve suç oranı düşecek. Obama-Biden dönemi AFFH uygulamasını kaldırıyorum. Keyfini sürün!’’ diye yazdı. ABD Kentsel Gelişim ve Konut Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada sonlandırılacağını belirttiği uygulamanın ‘‘işlevsiz’’ olduğunu kaydetmiş; yerel düzeyde uygulanmaya çalışılmasının zaman kaybı olduğunu belirtmişti.

Ancak Trump’ın bu hamlesi muhaliflerinin eleştirilerine neden oldu. Demokrat Senatör Chuck Schumer, yazdığı Twitter mesajında ‘‘Başkan Trump, adil konut yasalarını baltalamaya ve ırkçı iskan politikalarını yasal hale getirmeye çalışıyor. Buna karşı mücadele edeceğiz’’ dedi. Demokrat Senatör Elizabeth Warren da Twitter’dan yaptığı açıklamada, ‘‘Açıkça söyleyelim: Başkan ırkçı korku tellallığı ile siyasi avantaj uğruna medeni hakları kaldırmaktan memnuniyet duyuyor’’ dedi. California eyaleti de yerel kurumlardan, adil iskan sağlama konusunda olumlu ilerleme kaydettiklerine ilişkin güvence vermelerini istemeye devam edeceklerini bildirdi. Başkan Trump’ın bu adımı 3 Kasım seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti’nin 2016 seçimlerindeki zaferinde önemli rol oynayan banliyölerin desteğini almayı hedeflediğini gösteriyor. Anketlere göre bu destek son dönemde azalmış durumda. ABC News/Washington Post’un Temmuz ortasında yayımlanan bir anketi, yüksek eğitimli, orta sınıfa işaret eden banliyölerdeki seçmen arasında Trump’ın Demokrat rakibi Joe Biden’a desteğin yüzde 52 ile 43 arasında değiştiğini ortaya koymuştu.