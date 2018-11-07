HABER

Trump'tan seçim sonuçlarıyla ilgili ilk açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 07:37 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Muazzam bir başarı. Hepinize teşekkür ederim"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kongreyi yeniden şekillendirecek ara seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede "Muazzam bir başarı." ifadesini kullandı.

Trump, Kongre seçimleri hakkında sosyal medyada Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Senatoda Cumhuriyetçilerin çoğunluğunu korumasına karşı ABD basınından yapılan ilk haberlere göre Temsiliciler Meclisinde üstünlüğü Demokratların ele geçirmesine rağmen Trump'ın bu sonuçları başarılı görmesi dikkati çekti.

ABD Başkanı Trump paylaşımında, "Muazzam bir başarı. Hepinize teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

Trump göreve geldiğinde Washington'daki üç güç dengesinden biri olan Kongrede üstünlük Cumhuriyetçilerin elindeydi. Üstünlüğü Demokratların ele geçirmesi durumunda Kongrenin onayına ihtiyaç duyulan konularda Trump'ın hareket alanı daralmış olacak.

PARTNERO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin KendirciO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin Kendirci
Su borusu patladı, 12 ev sular altında kaldıSu borusu patladı, 12 ev sular altında kaldı
İzmir'in vücutçu avukatı hakkında karar çıktıİzmir'in vücutçu avukatı hakkında karar çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Kongre

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt istasyonunda kanlı infaz! Sırtına bıçağı saplayıp kaçtı

Akaryakıt istasyonunda kanlı infaz! Sırtına bıçağı saplayıp kaçtı

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Meclisi karıştıran oylama! AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirine girdi!

Meclisi karıştıran oylama! AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirine girdi!

ABD Kongre ara seçimleri sonucu belli oldu mu? Trump'ın zor saatleri....

ABD Kongre ara seçimleri sonucu belli oldu mu? Trump'ın zor saatleri....

MAÇ ÖZETİ | Schalke 04 2 - 0 Galatasaray (Şampiyonlar Ligi D Grubu)

MAÇ ÖZETİ | Schalke 04 2 - 0 Galatasaray (Şampiyonlar Ligi D Grubu)

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

ABD'nin PKK kararına Türkiye'den ilk tepki

ABD'nin PKK kararına Türkiye'den ilk tepki

Eski CHP milletvekili Yıldıray Sapan'ı karısı bıçakladı!

Eski CHP milletvekili Yıldıray Sapan'ı karısı bıçakladı!

Su borusu patladı, 12 ev sular altında kaldı

Su borusu patladı, 12 ev sular altında kaldı

İzmirli vücutçu avukatı hakkında karar çıktı

İzmirli vücutçu avukatı hakkında karar çıktı

Adana'da korkunç 'E' harfi cinayeti!

Adana'da korkunç 'E' harfi cinayeti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.