Trump'tan seçim sonuçlarıyla ilgili ilk açıklama

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kongreyi yeniden şekillendirecek ara seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede "Muazzam bir başarı." ifadesini kullandı.
Trump, Kongre seçimleri hakkında sosyal medyada Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Senatoda Cumhuriyetçilerin çoğunluğunu korumasına karşı ABD basınından yapılan ilk haberlere göre Temsiliciler Meclisinde üstünlüğü Demokratların ele geçirmesine rağmen Trump'ın bu sonuçları başarılı görmesi dikkati çekti.
ABD Başkanı Trump paylaşımında, "Muazzam bir başarı. Hepinize teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.
Trump göreve geldiğinde Washington'daki üç güç dengesinden biri olan Kongrede üstünlük Cumhuriyetçilerin elindeydi. Üstünlüğü Demokratların ele geçirmesi durumunda Kongrenin onayına ihtiyaç duyulan konularda Trump'ın hareket alanı daralmış olacak.
ABD'den Sergey Skripal hamlesi! Rusya'ya bir dizi yaptırım yolda
PKK yandaşları AİHM ve Avrupa Konseyi'ne saldırdı: 14 gözaltı
Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı
ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu
Kocaeli'de çöp poşeti yırtılınca etrafa saçıldı... Görenler büyük şok yaşadı!
Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler
Yiğit Bulut ve İlnur Çevik'in TV programları yayından kaldırıldı
Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!
Apple'dan çok konuşulacak iPhone XR kararı: Üretimi kesiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum