Trump'tan seçimleri erteleme mesajı

Öte yandan ABD ekonomisinde daralma rekor seviyeye ulaştı.ABD Başkanı Donald Trump, ülkede Kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminin ertelenmesini ilk kez gündeme getirdi. Trump, Twitter mesajında, salgın nedeniyle tüm seçmenlerin kendilerine gönderilecek e-postalarla oy kullanması uygulamasını benimseyen eyaletlerin sayısının arttığına dikkat çekerek "Bu durumda 2020, tarihteki en kusurlu ve hileli seçim olacaktır. ABD için büyük bir utanç olacaktır" diyerek "İnsanlar doğru, emin ve güvenli bir biçimde oy kullanana kadar ertelense?" sorusunu yöneltti.

ABD Başkanı, koronavirüs pandemisi nedeniyle artan can kayıpları ve ekonomide artan sorunlar nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer alıyor.

Yapılan son anketler bazı eyaletlerde Trump'ın rakibi Joe Biden'a karşı oy kaybına uğradığını ve gerisinde kaldığını gösteriyor.

ABD'de başkanlık seçimlerinin 3 Kasım'da yapılması planlanıyor.

Seçimleri erteleme yetkisiyse Amerikan Kongresi'nde. Muhalefeti oluşturan Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle seçimlerin ertelenmesi ihtimali oldukça düşük görülüyor.