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‘‘Trump’tan Sekiz Çinli Uygulamaya Yasak’’

06.01.2021 03:19 | Son Güncelleme:
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‘‘Trump’tan Sekiz Çinli Uygulamaya Yasak’’

Başkan Donald Trump, Salı günü sekiz Çin yazılım uygulamasıyla işlem yapılmasını yasaklayan bir kararnameye imza attı. Bunlar arasında Ant Group’un sahibi olduğu Alipay ile Tencent Holdings’in sahibi olduğu QQWallet ve WeChat de var

Başkan Donald Trump, Salı günü sekiz Çin yazılım uygulamasıyla işlem yapılmasını yasaklayan bir kararnameye imza attı. Bunlar arasında Ant Group’un sahibi olduğu Alipay ile Tencent Holdings’in sahibi olduğu QQWallet ve WeChat de var. Bu durumun seçilmiş başkan Joe Biden’ın 20 Ocak’ta görevi başkan Donald Trump’tan devralmasından önce Çin’le ilişkileri daha da gergin hale getirmesi bekleniyor.

Talimatnameye göre Ticaret Bakanlığı bu uygulamalarla hangi işlemlerin yapılmasının yasak olduğunu belirleyecek.

Yönetimden üst düzey bir yetkili tarafından Reuters haber ajansına yapılan açıklamada yasağın amacının ‘‘Çinli uygulamaların Amerikalılar’ın hassas bilgilerine erişme tehdidini önlemek’’ olduğu belirtildi.

Yasaklar kapsamındaki uygulamalar arasında Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay ve WPS Office yer alıyor.

Yetkiliye göre, talimatname Ticaret Bakanlığı’na harekete geçmek için 45 gün süre tanıyor; ancak bakanlık Başkan Trump’ın görevi devredeceği 20 Ocak’tan önce yasakları yürürlüğe koymayı planlıyor.

Yönetimden başka bir yetkiliyse yine Reuters’a yaptığı açıklamada talimatnamenin daha önce WeChat ve TikTok gibi Çinli firmaların sahibi olduğu uygulamalara konulan kısmi yasakların benzerini getirdiğini belirtti. Bu yasaklar ABD mahkemeleri tarafından engellenmişti.

Trump yönetimi tarafından yasaklanan işlemlerin yine mahkemeye taşınabileceği sanılıyor.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross da yaptığı açıklamada Başkan Trump’ın Çin Komünist Partisi’nin tehdidi karşısında Amerikalılar’ın mahremiyetini ve güvenliğini korumaya olan bağlılığına destek verdiğini söyledi.

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