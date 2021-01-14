Trump’tan ‘‘Şiddetten Uzak Durun’’ Çağrısı

Başkan Donald Trump, geçen haftaki Kongre olaylarının ardından destekçilerine şiddetten uzak durma çağrısı yaptı. 3 Kasım seçimlerinin galibi Joe Biden’ın 20 Ocak’ta yapılacak yemin törenine giden süreçte yeni gösterilerin olabileceği haberleri karşısında Trump tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Başkan Trump açıklamada gösterilerle ilgili olarak ‘‘Şiddet, yasaları çiğneme ya da vandalizmin hiçbir türünün yaşanmasını istemiyorum. Bu benim ya da Amerikalılar’ın desteklediği bir şey değil. Tüm Amerikalılar’a gerilimi düşürmeleri ve fevri davranışları yatıştırmaları çağrısı yapıyorum’’ dedi.

6 Ocak Çarşamba günü ülkenin farklı bölgelerinden başkente gelen Trump destekçileri, Beyaz Saray yakınında toplanmıştı. Başkan Donald Trump’ın podyumda destekçilerine seslenmesinin ardından kalabalık grup, Demokrat Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylandığı oturumu engellemek amacıyla Kongre’ye yürümüştü. Polis engelini aşan göstericiler Kongre binasının içine girmiş, yaşanan şiddet olaylarında 4 gösterici ve 1 polis hayatını kaybetmişti. Yarım kalan oturuma polisin saatler sonra binayı yeniden güvenli hale getirmesinin ardından yeniden başlanmış ve Biden’ın başkanlığı Kongre tarafından resmen onaylanmıştı.