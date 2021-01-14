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Trump’tan ‘‘Şiddetten Uzak Durun’’ Çağrısı

14.01.2021 00:16 | Son Güncelleme:
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Trump’tan ‘‘Şiddetten Uzak Durun’’ Çağrısı

Başkan Donald Trump, geçen haftaki Kongre olaylarının ardından destekçilerine şiddetten uzak durma çağrısı yaptı

Başkan Donald Trump, geçen haftaki Kongre olaylarının ardından destekçilerine şiddetten uzak durma çağrısı yaptı. 3 Kasım seçimlerinin galibi Joe Biden’ın 20 Ocak’ta yapılacak yemin törenine giden süreçte yeni gösterilerin olabileceği haberleri karşısında Trump tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Başkan Trump açıklamada gösterilerle ilgili olarak ‘‘Şiddet, yasaları çiğneme ya da vandalizmin hiçbir türünün yaşanmasını istemiyorum. Bu benim ya da Amerikalılar’ın desteklediği bir şey değil. Tüm Amerikalılar’a gerilimi düşürmeleri ve fevri davranışları yatıştırmaları çağrısı yapıyorum’’ dedi.

6 Ocak Çarşamba günü ülkenin farklı bölgelerinden başkente gelen Trump destekçileri, Beyaz Saray yakınında toplanmıştı. Başkan Donald Trump’ın podyumda destekçilerine seslenmesinin ardından kalabalık grup, Demokrat Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylandığı oturumu engellemek amacıyla Kongre’ye yürümüştü. Polis engelini aşan göstericiler Kongre binasının içine girmiş, yaşanan şiddet olaylarında 4 gösterici ve 1 polis hayatını kaybetmişti. Yarım kalan oturuma polisin saatler sonra binayı yeniden güvenli hale getirmesinin ardından yeniden başlanmış ve Biden’ın başkanlığı Kongre tarafından resmen onaylanmıştı.

Başkan Donald Trump, hakkında Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar tarafından ‘‘isyana teşvik’’ suçlamasıyla azil tasarısı hazırlandı. Bugün oylamaya sunulan tasarının onaylanması halinde Trump, ABD tarihinde hakkında azil süreci başlatılan ikinci başkan olacak.

Ayrıca dün gece Temsilciler Meclisi’nde yapılan bir oylamayla Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Anayasa’nın 25’inci ek maddesiyle gelen haklarını kullanarak Trump’tan görevi devralması için hazırlanan tasarı da onaylanmıştı. Ancak Pence, oylamadan hemen önce buna karşı olduğunu açıklamıştı.

Başkent Washington’da Joe Biden’ın yemin töreni öncesinde benzeri görülmemiş güvenlik önlemleri alınıyor. Bu kapsamda binlerce Ulusal Muhafız hafta sonunda başkente gidecek.

Demokratlar Trump’ın görevi devredeceği 20 Ocak tarihine kadar tehlikeli kararlar almasından endişe ediyor.

Öte yandan Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi’ndeki üç numaralı ismi Liz Cheney ve Cumhuriyetçi Partili temsilci Jaime Herrera Beutler azil oylamasında Trump aleyhinde oy kullanacaklarını söyledi. Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyeleri John Katko, Adam Kinzinger ve Fred Upton da Trump’ın azledilmesi için oy kullanabileceklerini belirtti.

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