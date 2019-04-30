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Trump'tan sığınma hakkı başvurularını zorlaştırma adımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 21:19 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, sığınma hakkı işlemlerini zorlaştıracak bir dizi düzenleme için ilgili bakanlıklara talimatname verdi - Talimatnamede, sığınma hakkı için başvuranların ücret ödemesi ve "sığınma talebi işlemde olduğu süre içerisinde çalışma izni başvurusu için belirli bir ücret ödemelerini" şart koşuyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, sığınma hakkı işlemlerini zorlaştıracak bir dizi düzenleme için Adalet ve İç Güvenlik Bakanlıklarına talimat verdiği bildirildi.

Trump, Başkanlık Talimatnamesinde sığınma sisteminin etkinliğini sağlamak üzere Adalet ve İç Güvenlik Bakanının 90 gün içinde ek düzenlemeler yapmalarını istedi.

Talimatnamede, sığınma hakkı için başvuranların "sığınma hakkı başvuruları" için bir ücret ve "sığınma talebi işlemde olduğu süre içerisinde çalışma izni başvurusu için belirli bir ücret ödemelerini" şart koşuyor.

Ayrıca ülkeye yasa dışı yollarla girmiş ya da girmeye çalışanlara çalışma izni verilmemesi şart koşulan Talimatnamede, sığınma talepleri reddedilen veya sınır dışı edilmesi için hakkında nihai karar verilmiş kişilerin de çalışma izinlerinin derhal durdurulması için düzenleme yapılması öngörülüyor.

Trump'un bu adımının özellikle de Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye gelen mültecileri hedef aldığı belirtilirken bu düzenlemelerin hayata geçmesi ile zorlu bir yasal sürecin sığınma hakkı talebinde bulunanların önüne konulduğu ifade ediliyor.

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ABD Donald Trump sığınma hakkı

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