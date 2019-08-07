Trump’tan Silahlı Saldırının Hedefi Olan Kentlere Ziyaret

Başkan Donald Trump ABD’de en az 31 kişinin hayatını kaybettiği iki silahlı saldırının düzenlediği Ohio ve Teksas eyaletlerini ziyaret ediyor. Trump ilk durağı olan Ohio’nun Dayton kentinde protesto gösterileri vardı. Trump’ın bir sonraki durağı ise nefret suçu olarak değerlendirilen saldırıda 22 kişinin hayatını kaybettiği Teksas’ın El Paso kenti. Başkan Trump ve eşi First Lady Malenia Trump’ı 9 kişinin hayatını kaybettiği Ohio’nun Dayton kentinde belediye başkanı Nan Whaley karşıladı. Whaley, Trump’ın Pazartesi günü yaptığı konuşmayı yeterli bulmadığını ifade etmiş ancak Dayton ziyaretinde kendisiyle görüşeceğini belirtmişti. Başkan Trump, Dayton’da saldırıya ilk müdahale eden güvenlik görevlileri, hastane çalışanları ve saldırıda hayatını kaybedenlerle ve aileleriyle bir araya geldi. Trump “Sizi Tanrı korudu. Bütün süreçte yanınızda olduğumuzu bilin isterim” dedi. “Bir şey yapın” Trump’ın ziyaret ettiği hastanenin yakınlarında ise bir grup gösterici “Bebek Trump” balonuyla Trump’ı protesto etti.

Göstericiler üzerinde “Bir şey yapın”, “Şehrimizi kurtarın”, “Nedeni sensin” yazan pankartlar taşıdı. Bazı göstericiler de ellerindeki pankartlarla “Bu terörü durdurun” mesajını verdi. Başkan Donald Trump ziyaretinin ardından Twitter’dan paylaştığı mesajda “Sıcak ve harika bir ziyaretti. Büyük bir coşku ve hatta sevgi vardı” dedi. Trump yola çıkmadan önce Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada saldırılarda kullanılan silahların yasaklanmasını öngören bir yasa çıkarılması konusunda siyasi bir istek olmadığını ancak aklı dengesi yerinde olmayanların silah taşımasının engellenmesi konusunda bir irade olduğunu söyledi. İki silahlı saldırının ardından Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında “Tetiği çeken silah değil akıl hastalıkları ve nefret” diyen Trump, silahlı saldırı mağduru olan iki kente yaptığı ziyaret öncesinde de benzer mesajlar verdi. Silah alan kişilere sicil kontrolu yapılmasının önemine dikkat çekti. Bireysel silahlanmanın denetlenmesi konusunda bir planın ortaya çıkması halinde Kongre üyelerini Washington’a çağırabileceğini belirtti.

Başkan Trump Meksika sınırında yaşanan göçmen sorunu için daha önce yaptığı açıklamalarda sıklıkla “işgal” ifadesini kullanmış, El Paso’da 22 kişiyi öldüren saldırgan da saldırı öncesinde yayınladığı manifestoda saldırıyı “Teksas’ın Latin Amerikalılar tarafından işgaline bir cevap” olduğunu yazmıştı. Özellikle Demokrat Partililer tarafından eleştirilen Trump kullandığı söylemin ülke üzerinde bir etkisi olmadığını savundu. İster beyaz ırkın üstünlüğünü savunan gruplar ister başka grupların üstünlüğünü savunan diğer grupların yükselişinden endişe duyduğunu söyledi. ABD’de PEW Araştırma Merkezi’nin yaptığı bir ankete göre, ABD’li yetişkinlerin yüzde 85’i ülkedeki siyasi tartışmanın tonunu olumsuz buluyor. Araştırmaya katılan ABD’li yetişkinlerin yüzde 78’i de belirli bir gruptan söz ederken agresif dil kullanan seçilmiş yetkililerin bu gruba yönelik şiddeti daha olası kıldığı görüşünde. El Paso’daki silahlı saldırıya yönelik nefret suçu soruşturması yürütülüyor. FBI’ın yaptığı açıklamaya göre Dayton’daki saldırının failinin de şiddet içeren ideolojilerle ilgilendiği belirtiliyor.