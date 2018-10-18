Trump’tan ‘Sınıra Asker Yığarız’ Tehdidi

Honduras, El Salvador ve Guatemala’dan gelerek ABD’nin güney sınırını geçip ülkeye girme hayalini kuran binlerce kişi yolculuklarına devam ediyor. Başkan Donald Trump, konvoyun geçişini önlemek için güney sınırını kapatmak ve sınıra asker yığmakla tehdit etti.
Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada “Meksika’dan en sert şekilde bu hücumu durdurmasını istemek zorundayım. Eğer durduramazlarsa ABD ordusuna çağrı yapacağım ve GÜNEY SINIRIMIZI KAPATACAĞIM!” ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca sınır meselesinin kendisi için Meksika’yla yapılan yeni ticaret anlaşmasından daha önemli olduğunu söyledi.
Trump “Güney sınırımızdan ülkemize yapılan ve suç unsurları ve uyuşturucuyu da içeri sokmaya çalışan hücum başkan olarak benim için ticaretten ya da ABD-Meksika-Kanada (USMCA) Anlaşması’ndan daha önemli. Umuyorum Meksika kuzey sınırındaki bu hücumu engelleyecek” diye yazdı.
Kelly ve Bolton arasında ‘göçmen akını’ kavgası
Öte yandan ABD basınına göre Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, konvoy haberiyle alevlenen yasadışı göçmen akışının nasıl önüne geçileceği konusunda tartıştı. ABD basınına yansıyan haberlerde Kelly ve Bolton'un Beyaz Saray'da Oval Ofis'in dışında yüksek sesle tartıştıklarını, tartışmanın hararetlenerek ikisinden birinin istifa etme noktasına geleceği endişesi uyandırdığını kaydetti. Bloomberg ve CNN'e göre Trump kavgada Bolton'un tarafını tuttu.
Trump 2016’da seçim kampanyası sırasında ABD’nin göçmen politikalarını sertleştirme ve ABD’nin güneydeki Meksika sınırına duvar örme sözü vermişti.
Yasadışı göç 6 Kasım’da yapılacak Kongre seçimlerinin en önemli konularından. Temsilciler Meclisi’nin kontrolünü elinde tutmaya çalışan Cumhuriyetçiler’in konvoyu ABD-Meksika sınırının güçlendirilmesi gerektiği konusunda delil olarak göstermesi muhtemel.
Meksika Dışişleri Bakanı ise Trump’ın tehditlerinin ardından yaptığı açıklamada BM Mülteciler Dairesi’nden Orta Amerika ülkelerinden Meksika’nın güney sınırında sığınmacı statüsü isteyen kişilerin başvurularını düzenlemek amacıyla yardım isteyeceğini kaydetti.
Honduras’tan yola çıktılar
1500’den fazla Honduraslı göçmen ABD’nin güney sınırını geçmek umuduyla Honduras’tan araçlarla ve yaya olarak yola çıkarak Guatemala’ya geçmişti. Gittikçe büyüyen göçmen grubu buradan Meksika’ya ve oradan da ABD’ye geçme hayali kuruyor.
Bu kişiler arasında aileler, çocuklar ve bebekli anneler de var.
Yürüyüşün organizatörü Honduraslı eski meclis üyesi Bartolo Fuentes 1300 kişiyle başlayan yolcuğun 1800 kişiye çıktığını söylemiş ve sayının artma nedeninin hareketin sosyal medyada yayılması olduğunu belirtmişti. Haber ajanslarına göre sayı ilerleyen günlerde 2 bini buldu.
Fuentes, “Konvoya katılanlara bir şey vaad etmedik bu kişiler yoksulluktan ve şiddetten kaçıyor” diye konuşmuştu.
Fuentes daha sonra Guetemalalı yetkililer tarafından gözaltına alınmıştı.
Konvoy haberinin Beyaz Saray’a ulaşmasının ardından Başkan Donald Trump, Honduras, Guatemala ve El Salvador’a yapılan milyonlarca dolarlık yardımın kesileceği tehdidinde bulunmuştu.
Trump’ın ‘yardımı keseriz’ tehditlerinin ardından Honduras ve Guatemala’da bazı yollar kapatılarak yeni grupların konvoya katılması önlenmeye çalışılmıştı.
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