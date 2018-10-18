Trump’tan ‘Sınıra Asker Yığarız’ Tehdidi

Honduras, El Salvador ve Guatemala’dan gelerek ABD’nin güney sınırını geçip ülkeye girme hayalini kuran binlerce kişi yolculuklarına devam ediyor. Başkan Donald Trump, konvoyun geçişini önlemek için güney sınırını kapatmak ve sınıra asker yığmakla tehdit etti.

Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada “Meksika’dan en sert şekilde bu hücumu durdurmasını istemek zorundayım. Eğer durduramazlarsa ABD ordusuna çağrı yapacağım ve GÜNEY SINIRIMIZI KAPATACAĞIM!” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca sınır meselesinin kendisi için Meksika’yla yapılan yeni ticaret anlaşmasından daha önemli olduğunu söyledi.

Trump “Güney sınırımızdan ülkemize yapılan ve suç unsurları ve uyuşturucuyu da içeri sokmaya çalışan hücum başkan olarak benim için ticaretten ya da ABD-Meksika-Kanada (USMCA) Anlaşması’ndan daha önemli. Umuyorum Meksika kuzey sınırındaki bu hücumu engelleyecek” diye yazdı.

Kelly ve Bolton arasında ‘göçmen akını’ kavgası

Öte yandan ABD basınına göre Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, konvoy haberiyle alevlenen yasadışı göçmen akışının nasıl önüne geçileceği konusunda tartıştı. ABD basınına yansıyan haberlerde Kelly ve Bolton'un Beyaz Saray'da Oval Ofis'in dışında yüksek sesle tartıştıklarını, tartışmanın hararetlenerek ikisinden birinin istifa etme noktasına geleceği endişesi uyandırdığını kaydetti. Bloomberg ve CNN'e göre Trump kavgada Bolton'un tarafını tuttu.