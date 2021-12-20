Trump’tan Şirketini Soruşturan Başsavcıya Dava

Eski ABD Başkanı Donald Trump, dolandırıcılık suçlamasıyla şirketi hakkında yürütülen kamu soruşturmasını durdurmak amacıyla, New York Eyalet Başsavcısı Letitia James’e dava açtı.

ABD basınında New York başsavcılığının, Trump’ın şirketinin emlak varlıklarının gerçek değerlerinin manipüle edilip edilmediğine yönelik soruşturma kapsamında Trump’ı ifade vermeye çağıracağına dair iddialar yer almıştı.

Eski ABD Başkanı, bu haberlerin ardından New York’a bağlı Syracuse’daki federal mahkemede eyalet başsavcısı Letitia James’e dava açtı.

Trump ve şirketi, New York Başsavcısı James’in siyasi gerekçelerle bir soruşturma yürüterek, ABD Anayasası uyarınca haklarını ihlal ettiğini öne sürüyor.

Davaya ilişkin belgelerde, başsavcının yürüttüğü soruşturmada Cumhuriyetçi olan Trump’a karşı siyasi açıdan önyargılı olduğu iddia ediliyor ve James’in başsavcı olmadan önce Trump hakkında yaptığı açıklamalar örnek gösteriliyor.

Trump ve şirketi mahkemeden söz konusu soruşturmanın devam etmesini engellemesini talep ediyor.

Trump’ın avukatı Alina Habba da e-posta yoluyla yaptığı yazılı açıklamada başsavcı hakkında, “Bu davayı açarak hem açık bir şekilde anayasal hakların ihlalinden dolayı kendisinin hesap vermesini sağlamayı, hem de siyasi rakibini cezalandırmak için başlattığı düşmanca savaşı durdurmayı amaçlıyoruz” dedi.

Başsavcı: “Kimse hukukun üstünde değil”

New York Başsavcısı Letitia James ise yaptığı açıklamada, “Soruşturmamız kararlı bir şekilde devam edecek çünkü kimse, Trump adını taşıyan birisi bile hukukun üstünde değildir” ifadelerini kullandı.

Kamu davası açmak için kanıt toplama amaçlı yürütülen sivil soruşturma, Manhattan Bölgesi Savcısı Cyrus Vance’in Trump’ın şirketinin uygulamalarına yönelik açtığı ve üç yılı aşkın bir süredir devam eden cezai soruşturmadan ayrı yürütülüyor. Ancak iki soruşturma arasında bağlantı var.

New York Başsavcısı Letitia James bu soruşturmaya Mayıs ayında müdahil olmuştu. Adli nitelikte olmayan sivil soruşturmanın odak noktalarından biri, Trump’ın şirketinin kredi ve vergi muafiyeti elde etmek amacıyla bazı emlak varlıklarının değerini şişirip şişirmediğinin incelenmesi.

Trump Organizasyonu’nun mali işlerden sorumlu müdürü (CFO) Allen Weisselberg, Manhattan bölge savcılığının “15 yıl devam eden kapsamlı ve gözü kara bir vergi dolandırıcılığı” olarak nitelediği suçlamaları, geçtiğimiz Temmuz ayında reddetmişti.

