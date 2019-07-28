Trump'tan Siyahi Kongre Üyesini Hedef Alan Tartışmalı Tweet

Başkan Donald Trump, Demokrat Partili bir Kongre üyesinin temsil ettiği ve siyahların yaşadığı seçim bölgesi hakkında “iğrenç, sıçan ve fare yuvası” ifadesini kullandı. Trump’ın son açıklamaları, seçmenleri arasında ırkçılığı kışkırttığı tartışmalarını arttıracağa benziyor.

Temsilciler Meclisi Denetim Komisyonu Başkanı Elijah Cummings, Trump’ın hedef aldığı Baltimore kentindeki bir seçim bölgesini temsil ediyor. Kendisi de siyah Amerikalı olan deneyimli siyasetçi Cummings, Trump yönetimi üyeleri aleyhinde bir dizi soruşturmaya liderlik ediyor.

Cummings’in temsil ettiği bölgeyi Twitter’da attığı mesajla aşağılayan Trump, “Amerika’nın en kötü idare edilen ve en tehlikeli bölgesi” nitelemesi yaptı.

Bu, Trump’ın Kongre üyelerine yönelik ilk hakareti olmadı. Trump, iki hafta önce de Temsilciler Meclisi’nin azınlık üyesi dört kadın hakkında “ülkemizi terk etsinler” şekilde ırkçı Twitter mesajı atarak ülke genelinde büyük tartışma başlatmıştı.

Demokrat partili siyasetçiler ve başkan adayları, Trump’ın açıklamalarını kınamakta gecikmedi. Temcilciler Meclisi’nin Demokrat Partili başkanı Nancy Pelosi, Cummings’e destek verdi ve Trump’ın sözlerini “ırkçı saldırı” diye niteledi.