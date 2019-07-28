Trump'tan Siyahi Kongre Üyesini Hedef Alan Tartışmalı Tweet

Başkan Donald Trump, Demokrat Partili bir Kongre üyesinin temsil ettiği ve siyahların yaşadığı seçim bölgesi hakkında “iğrenç, sıçan ve fare yuvası” ifadesini kullandı. Trump’ın son açıklamaları, seçmenleri arasında ırkçılığı kışkırttığı tartışmalarını arttıracağa benziyor.
Temsilciler Meclisi Denetim Komisyonu Başkanı Elijah Cummings, Trump’ın hedef aldığı Baltimore kentindeki bir seçim bölgesini temsil ediyor. Kendisi de siyah Amerikalı olan deneyimli siyasetçi Cummings, Trump yönetimi üyeleri aleyhinde bir dizi soruşturmaya liderlik ediyor.
Cummings’in temsil ettiği bölgeyi Twitter’da attığı mesajla aşağılayan Trump, “Amerika’nın en kötü idare edilen ve en tehlikeli bölgesi” nitelemesi yaptı.
Bu, Trump’ın Kongre üyelerine yönelik ilk hakareti olmadı. Trump, iki hafta önce de Temsilciler Meclisi’nin azınlık üyesi dört kadın hakkında “ülkemizi terk etsinler” şekilde ırkçı Twitter mesajı atarak ülke genelinde büyük tartışma başlatmıştı.
Demokrat partili siyasetçiler ve başkan adayları, Trump’ın açıklamalarını kınamakta gecikmedi. Temcilciler Meclisi’nin Demokrat Partili başkanı Nancy Pelosi, Cummings’e destek verdi ve Trump’ın sözlerini “ırkçı saldırı” diye niteledi.
Güney sınırında kaçak göçmenleri kötü ve kirli koşullarda alıkoyan polisi ağır eleştiren Cummings hakkında “vahşi kabadayı” sıfatını kullanan Trump, “Kongre üyelerinin geçen hafta yaptığı ziyaretten de kanıtlanabileceği üzere Sınır bölgesi temiz, verimli ve iyi idare ediliyor” diye devam etti. Trump mesajında, “Cummings’in seçim bölgesi iğrenç bir sıçan ve fare yuvası. Eğer Baltimore’da daha fazla zaman geçirseydi belki bu çok tehlikeli ve pislik içindeki yeri temizlemeye yardımcı olabilirdi” diye yazdı.
Trump’a Twitter üzerinden yanıt veren Elijah Cummings, “Sayın Başkan, ben seçim bölgesindeki evime her gün gidiyorum. Her sabah kalkıp komşularım için mücadele veriyorum. Yürütme organını denetlemek benim anayasal görevim. Ancak seçmenlerim için mücadele etmek benim vicdani görevim” diye yazdı.
Cummings’in yürüttüğü soruşturmalar, yalnızca Başkan Trump’ın kendisini değil, Beyaz Saray’da resmi görev verilen aile bireylerini de kapsıyor. Cummings’in başkanlığını yaptığı Temsilciler Meclisi Denetim Komisyonu, perşembe günkü oylamada Beyaz Saray danışmanlığı görevinde bulunan Trump’ın kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner’i komisyona ifade vermeye çağırdı. Trump’ın kızı ve damadı, resmi işlerini özel elektronik posta ve SMS mesajları üzerinden yürütmekle suçlanıyor. Oylamada komisyonun Cumhuriyetçi Partili üyeleri, Ivanka Trump’ın ve Jared Kushner’ın ifadeye çağrılmasına destek vermedi.
Başkan Trump son dönemde yaptığı açıklamalarla ırkçılığı 2020’de yeniden seçilmeyi hedeflediği kampanyasının merkezine oturttu. Başkan, kışkırtıcı söylem kullanarak beyaz işçi sınıftan destek almayı ve Amerika’daki kültürel değişimden rahatsızlık duyan hoşnutsuz seçmenleri kendisine çekmeyi umuyor.
Elijah Cummings’in temsil ettiği seçim bölgesinin nüfusunun yüzde 55’ini siyahlar oluşturuyor ve bu bölge Baltimore’un önemli bir kesimini kapsıyor. Maryland eyaletine bağlı Baltimore başkent Washington’a 60 kilometre uzaklıkta ve tıpkı Washington gibi ağırlıklı siyahların yaşadığı bir kent. Kent siyahların haklarını savunan en büyük sivil toplum kuruluşu NAACP’ye, ayrıca ülkenin en büyük üniversite ve tıp fakültelerinden Johns Hopkins üniversite ve hastanesine ev sahipliği yapıyor.
Baltimore uzun bir süredir suç ve şiddet olaylarından mustarip. Kentte son dört yıldır, yılda 300’ü aşkın kişi cinayete kurban gitti. Kentin altyapısı yıllar içinde bakımsızlıktan önemli oranda tahribat gördü, yerel emniyet teşkilatıysa federal hükümetin gözetimi altında faaliyet gösteriyor. Trump ayrıca Twitter mesajlarında Cummings'in seçim bölgesi hakkında "Kimsenin yaşamak istemediği bir yer, buraya harcanan paralar nereye gidiyor, ne kadar para çalışınıyor?" diye yazdı.
Trump, Elijah Cummings ve seçim bölgesi hakkında Twitter mesajında kullandığı ifadeleri göreve ilk geldiği ay olan Ocak 2017’de Kongre’nin Georgia eyaleti temsilcisi John Lewis hakkında da kullanmıştı. Lewis, 2016 seçimlerini kazanan Trump’ın başkanlığının meşru olmadığını savunmuştu.
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