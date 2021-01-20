HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'tan son dakika Venezuela kararları

Trump'tan son dakika Venezuela kararları

20.01.2021 06:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trump'tan son dakika Venezuela kararları

Trump, Beyaz Saray'daki son gecesinde, ABD'deki Venezuelalıların sınır dışı edilmesini 18 aylığına erteleyen bir kararname imzaladı.

Maduro yönetimine yönelik yeni yaptırım kararları da alındı.ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki son gecesinde imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle ABD'deki Venezuelalıların sınır dışı edilmesi işlemlerinin 18 aylığına askıya alınmasını sağladı.

Bu kararına gerekçe olarak "Venezuela'da kötüleşen şartları" gösteren Trump, ayrıca Venezuelalıların sınır dışı edilmemesinin dış politika açıdan ABD'nin çıkarına olacağını belirtti.

Ağır suç işlemiş Venezuelalıların, kararname kapsamına girmediği açıklandı.

Miami Herald gazetesi, kararnamenin, gözaltı ya da sınır dışı edilme tehdidi altında yaşayan 200 bine yakın Venezuelalıya rahat bir nefes aldıracağını bildirdi.

Pew Araştırma Merkezi, 2017 yılında ABD'de 130 bin Venezuelalının yasa dışı şekilde yaşadığı tahmininde bulunmuştu.

Joe Biden, ABD Başkanı seçilmeden kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, ABD'de yaşayan Venezuelalıların ülkede kalmalarını ve çalışma izni almalarını sağlayacak düzenlemeleri bir an önce hayata geçirme vaadinde bulunmuştu.

Giderayak yaptırım kararı

Trump yönetimi, görevi devretmeden önce Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu dolaylı olarak hedef alan bir dizi yaptırım karar daha aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, Maduro'nun kontrolündeki petrol şirketi PDVSA'nın Amerikan yaptırımlarına takılmamasına yardımcı olmakla suçlanan üç şahıs, 14 tüzel kişilik ve altı gemiye mali yaptırımlar getirildiğini duyurdu.

Söz konusu kişi ve işletmelerin, ABD yetkililerce Maduro'ya yakın bir isim olarak tanımlanan Kolombiyalı iş insanı Alex Saab ile bağlantılı olduğu belirtiliyor.

ABD, Afrika ülkesi Cape Verde'de tutuklu olan Saab'ın iadesini istiyor.

Biden da Guaido'yu başkan olarak tanıyacak

ABD Başkanlığı görevini devralmaya hazırlanan Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken ise ABD Senatosu'nda Dış İlişkiler Komitesi'nde senatörlerin sorularını yanıtlarken Trump yönetimi gibi Biden yönetiminin de Veneuzela'daki muhalefet lideri Juan Guaido'yu bu ülkenin devlet başkanı tanıyacağını söyledi.

Biden'ın Maduro yönetimine yönelik "daha etkili" yaptırımlar uygulamayı hedeflediğini belirten Blinken, Venezuela'ya daha fazla insani yardımda bulunmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

DW,AP,rtr,AFP/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı
ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdiABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi
66 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 66?66 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 66?

En Çok Okunan Haberler

Joe Biden, gözyaşlarını tutamadı

Joe Biden, gözyaşlarını tutamadı

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu kadro dışı kaldı!

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu kadro dışı kaldı!

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

Artık sadece saatler kaldı! Trump'tan veda konuşması

Artık sadece saatler kaldı! Trump'tan veda konuşması

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 19 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 19 Ocak koronavirüs tablosu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Diğer Haberler

Meksika'da korkunç olay! İnfaz edilmiş halde 12 ceset bulundu

Ülkede şok! İnfaz edilmiş halde 12 ceset bulundu

CIA Direktörü Gina Haspel, Başkan Trump'ın son gününde görevinden ayrıldı

CIA Direktörü görevinden ayrıldı

Trump veda konuşmasında Biden yönetimine 'başarı' diledi

Artık sadece saatler kaldı! Trump'tan veda konuşması

ABD polisinin şüpheli şahsı kurşuna dizdiği anların görüntüleri ortaya çıktı

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

Joe Biden, gözyaşlarını tutamadı

Joe Biden, gözyaşlarını tutamadı

Suriye’de ham petrol taşımacılığı yapan şirkette büyük yangın

Suriye’de ham petrol taşımacılığı yapan şirkette büyük yangın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.