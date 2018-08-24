Trump’tan Sosyal Medya Devlerine Sansür Suçlaması

Başkan Donald Trump, Twitter’da sosyal medya şirketlerine yüklendi ve sansür uygulamakla suçladı.

Trump suçladığı şirketlerin isimlerini belirtmedi. Ancak Facebook, Twitter ve Google’ın bağlı olduğu Alphabet, İran’ın propaganda operasyonunun parçası olduğu düşünülen kullanıcı hesaplarını Salı günü platformlarından silmişti.

Facebook, ayrıca Rusya ile bağlantısı olduğunu düşündükleri hesapları da platformundan kaldırdı.

Trump Twitter mesajında, “Sosyal medya devleri milyonlarca kişiyi susturuyor. Bu, reytingleri oldukça düşük CNN gibi asılsız haber yapan kaynakları duymaya devam etmek zorunda olsak bile yapılmamalı. İnsanlar neyin gerçek neyin yanlış olduğunu, sansür olmadan kendileri bulmalı” dedi.

