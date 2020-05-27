Trump'tan Sosyal Medya Şirketlerini Kapatma Tehdidi

Sosyal medya devi Twitter'in ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Twitter mesajlarına “bilgiyi doğrulama’’ etiketi koymasının ardından Trump, sosyal medya firmalarına “düzenleme getirme ya da kapatma" tehdidinde bulundu.

Twitter'ı sıklıkla kullanan ve 80 milyonun üzerinde takipçisi olan Başkan Trump, Twitter’dan haber doğrulama uyarısı alan ilk ülke lideri olmuştu.

Bu gelişmeye Salı akşamı Twitter’dan tepki gösteren Trump, Çarşamba sabahı yine Twitter üzerinden paylaştığı bir mesajda, "Cumhuriyetçiler, Sosyal Medya Platformlarının, muhafazakarların seslerini tamamen kestiğini hissediyor. Bunun bir kez daha böyle olmasına izin vermeden, sosyal medyayı sıkı bir şekilde düzenleyeceğiz ya da kapatacağız" ifadelerini kullandı.

Trump bir başka Tweet’te de, sosyal medya firmalarına seslenerek,

“Davranışlarınızı düzeltin, ŞİMDİ!” dedi.

Trump'ın bu tehdidinin ardından Twitter Inc. ve Facebook firmalarının hisselerinde düşüş kaydedildi.

Twitter'ın uyarı etiketi, Trump'ın, salgın nedeniyle seçimlerde posta yoluyla oy kullanma yöntemine ilişkin paylaştığı mesajlara eklendi. Trump 26 Mayıs’ta paylaştığı, Twitter tarafından, "doğruluğunun teyit edilmesi gerekir" şeklinde bir uyarının iliştirildiği mesajında, "Posta yoluyla oy kullanmak büyük ölçüde hileli olacaktır. Başka türlü olamaz. Posta kutuları çalınacak, oy pusulalarında sahtecilik yapılacak, yasa dışı çoğaltılıp sahte imza atılacak. California Valisi, eyalette yaşayan milyonlarca kişiye, kim olduklarına nereden geldiklerine bakmadan oy pusulası gönderiyor. Ardından daha önce hiç oy kullanmayı düşünmemiş olanlara profesyoneller nasıl ve kime oy vereceklerini söyleyecek. Seçim şikeli olacak. Katiyen olmaz" ifadelerini kullanmıştı.