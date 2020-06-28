Trump’tan Sosyal Medyada Tartışmalı Video Paylaşımı

ABD’de siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesi ülkenin dört bir yanında haftalarca devam eden protesto gösterilerine neden olmuştu.
Son olarak Başkan Donlad Trump’ın Twitter hesabından Florida eyaletinde yönetim karşıtı gösteri sırasında kendisini destekleyen bir kişinin ‘‘beyazların gücü’’ diye bağırdığı görüntüyü paylaşması tepkilere neden oldu. Trump paylaşımını daha sonra sildi.
Twitter’daki video görüntüsü Florida eyaletinde Trump destekçilerinin ve karşıtlarının karşılıklı laf atışmaları sırasında kaydedildi.
Videoda protestoculardan birinin bir Trump destekçisine ‘‘ırkçı’’ diye bağırmasının ardından bu kişi yumruğunu havaya kaldırarak ‘‘beyazların gücü’’ sözleriyle yanıt veriyor. Bu, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan grupların sık sık kullandığı bir slogan.
Konuyu CNN televizyonuna değerlendiren Senato’nun tek siyah Cumhuriyetçi Partili üyesi Tim Scott, ‘‘(Başkan’ın) Bunu paylaşmaması gerektiği ve hemen kaldırması gerektiği konusunda hiç şüphe yok’’ diye konuştu.
Videodaki sözlerin hakaret içerikli ve saldırgan olduğunu söyleyen Scott, ‘‘Özelikle de beyazların gücü ile ilgili sözleri saldırgancaydı. Bunun savunulacak bir tarafı yok. Videoyu kaldırmalıyız’’ dedi.
Trump videoyu ‘‘Teşekkürler The Villages’ın harika insanları’’ sözleriyle paylaştı. Burası Trump’ın geçen yıl ziyaret ettiği emeklilerin yaşadığı bir huzurevi.
Beyaz Saray basın sözcüsü Judd Deere, Başkan’ın The Villages’ın büyük hayranı olduğunu söyledi, ancak videoda bahsi geçen sloganı duymadığını belirtti.
Demokrat Parti’nin Florida yapılanması ise Floridalılar’dan Kasım ayında Trump’a destek vermemelerini istedi.
Trump daha önce de Kongre’deki dört kadın üyeye geldikleri ülkelere geri dönmelerini söylemesinin ardından ırkçılıkla suçlanmıştı.
Trump Kongre üyelerine “geldikleri yere dönüp oralardaki bozuk sistemi düzeltmeleri” çağrısı yapmış ve "Sonra geri gelin ve nasıl yapıldığını gösterin" diye yazmıştı.
Trump’ın hedef aldığı bu Kongre üyelerinin Alexandria Ocasio Cortez, Rashida Tlaib ve Ayanna Pressley’le İlhan Ömer olduğu belirtilmişti.