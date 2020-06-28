Trump’tan Sosyal Medyada Tartışmalı Video Paylaşımı

ABD’de siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesi ülkenin dört bir yanında haftalarca devam eden protesto gösterilerine neden olmuştu.

Son olarak Başkan Donlad Trump’ın Twitter hesabından Florida eyaletinde yönetim karşıtı gösteri sırasında kendisini destekleyen bir kişinin ‘‘beyazların gücü’’ diye bağırdığı görüntüyü paylaşması tepkilere neden oldu. Trump paylaşımını daha sonra sildi.

Twitter’daki video görüntüsü Florida eyaletinde Trump destekçilerinin ve karşıtlarının karşılıklı laf atışmaları sırasında kaydedildi.

Videoda protestoculardan birinin bir Trump destekçisine ‘‘ırkçı’’ diye bağırmasının ardından bu kişi yumruğunu havaya kaldırarak ‘‘beyazların gücü’’ sözleriyle yanıt veriyor. Bu, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan grupların sık sık kullandığı bir slogan.

Konuyu CNN televizyonuna değerlendiren Senato’nun tek siyah Cumhuriyetçi Partili üyesi Tim Scott, ‘‘(Başkan’ın) Bunu paylaşmaması gerektiği ve hemen kaldırması gerektiği konusunda hiç şüphe yok’’ diye konuştu.