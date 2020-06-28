HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump’tan Sosyal Medyada Tartışmalı Video Paylaşımı

Trump’tan Sosyal Medyada Tartışmalı Video Paylaşımı

28.06.2020 22:04 | Son Güncelleme

Başkan Donlad Trump’ın Twitter hesabından Florida eyaletinde yönetim karşıtı gösteri sırasında kendisini destekleyen bir kişinin ‘‘beyazların gücü’’ diye bağırdığı görüntüyü paylaşması tepkilere neden oldu

Trump’tan Sosyal Medyada Tartışmalı Video Paylaşımı

ABD’de siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesi ülkenin dört bir yanında haftalarca devam eden protesto gösterilerine neden olmuştu.

Son olarak Başkan Donlad Trump’ın Twitter hesabından Florida eyaletinde yönetim karşıtı gösteri sırasında kendisini destekleyen bir kişinin ‘‘beyazların gücü’’ diye bağırdığı görüntüyü paylaşması tepkilere neden oldu. Trump paylaşımını daha sonra sildi.

Twitter’daki video görüntüsü Florida eyaletinde Trump destekçilerinin ve karşıtlarının karşılıklı laf atışmaları sırasında kaydedildi.

Videoda protestoculardan birinin bir Trump destekçisine ‘‘ırkçı’’ diye bağırmasının ardından bu kişi yumruğunu havaya kaldırarak ‘‘beyazların gücü’’ sözleriyle yanıt veriyor. Bu, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan grupların sık sık kullandığı bir slogan.

Konuyu CNN televizyonuna değerlendiren Senato’nun tek siyah Cumhuriyetçi Partili üyesi Tim Scott, ‘‘(Başkan’ın) Bunu paylaşmaması gerektiği ve hemen kaldırması gerektiği konusunda hiç şüphe yok’’ diye konuştu.

Videodaki sözlerin hakaret içerikli ve saldırgan olduğunu söyleyen Scott, ‘‘Özelikle de beyazların gücü ile ilgili sözleri saldırgancaydı. Bunun savunulacak bir tarafı yok. Videoyu kaldırmalıyız’’ dedi.

Trump videoyu ‘‘Teşekkürler The Villages’ın harika insanları’’ sözleriyle paylaştı. Burası Trump’ın geçen yıl ziyaret ettiği emeklilerin yaşadığı bir huzurevi.

Beyaz Saray basın sözcüsü Judd Deere, Başkan’ın The Villages’ın büyük hayranı olduğunu söyledi, ancak videoda bahsi geçen sloganı duymadığını belirtti.

Demokrat Parti’nin Florida yapılanması ise Floridalılar’dan Kasım ayında Trump’a destek vermemelerini istedi.

Trump daha önce de Kongre’deki dört kadın üyeye geldikleri ülkelere geri dönmelerini söylemesinin ardından ırkçılıkla suçlanmıştı.

Trump Kongre üyelerine “geldikleri yere dönüp oralardaki bozuk sistemi düzeltmeleri” çağrısı yapmış ve "Sonra geri gelin ve nasıl yapıldığını gösterin" diye yazmıştı.

Trump’ın hedef aldığı bu Kongre üyelerinin Alexandria Ocasio Cortez, Rashida Tlaib ve Ayanna Pressley’le İlhan Ömer olduğu belirtilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTuan Tunalı sevgilisiyle tatildeTuan Tunalı sevgilisiyle tatilde
CNN muhabiri canlı yayında gasp edildiCNN muhabiri canlı yayında gasp edildi
Antalya 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleriAntalya 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

En Çok Okunan Haberler

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Suriyeli asker, Esad'ın 16 yaşındaki kızına aşkını ilan etti!

Suriyeli asker, Esad'ın 16 yaşındaki kızına aşkını ilan etti!

Yeni aşkıyla arasında 42 yaş fark var!

Yeni aşkıyla arasında 42 yaş fark var!

Kut-ül Amere isyanı! 'Bitsin artık şu talan!'

Kut-ül Amere isyanı! 'Bitsin artık şu talan!'

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

Öğrenci ve veliler dikkat! Yarın başlıyor

Öğrenci ve veliler dikkat! Yarın başlıyor

İlginizi Çekebilir

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Diğer Haberler
İspanya'nın koronavirüs bilançosu açıklandı! Madrid'de aylar sonra ilk kez...

Son rakamlar açıklandı! Aylar sonra ilk kez...

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 738'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 738'e yükseldi

CNN muhabiri canlı yayında gasp edildi

CNN muhabiri canlı yayında gasp edildi

ABD'den kritik koronavirüs açıklaması: Devir kapanıyor

'Devir kapanıyor' dedi ve açıkladı! ABD'den kritik koronavirüs açıklaması

Sırbistan'ı karıştıran olay! Polisin mültecilere şiddeti kamerada

Ülkeyi karıştıran olay! Polisin görüntüleri...

Suriyeli asker, Esad'ın 16 yaşındaki kızına aşkını ilan etti! Kayıplara karıştı

Suriyeli asker, Esad'ın 16 yaşındaki kızına aşkını ilan etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.