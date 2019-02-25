Trump’tan Spike Lee’ye ‘Irkçılık’ Suçlaması

91’inci Akademi Ödülleri’nde Oscar alan siyah yönetmen Spike Lee’nin sahnede yaptığı siyasi eleştirilere Başkan Donald Trump’tan yanıt gecikmedi.

En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar'a layık görülen ünlü yönetmen Spike Lee, filmi BlacKkKlansman’ın kapanış sahnesinde 2017’deki beyaz ırkçıların şiddet olaylarına sahne olan Charlottesville’den görüntüler kullanmıştı.

32 yaşındaki Heather Heyer’ın yaşamını yitirdiği olaylar sonrası Trump'ın olayların iki tarafı olduğundan söz ederek ırkçılığı kınamadığı açıklama da filmde yer almıştı.

Spike Lee, ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmasında Trump’ın ismini geçirmemiş ve siyahların tarihi ve kölelikle ilgili konuşmuştu.

Sevgi ile nefret arasında ahlaki tercih yapılması gerektiğini de söyleyen Lee, "İnsanlığımızı geri kazandığımızda güçlü bir an olacak. 2020 seçimlerine çok az zaman kaldı. Haydi hep birlikte seferber olalım ve tarihin doğru tarafında yer alalım" demişti.

Başkan Donald Trump ise, sabah erken saatlerde Twitter üzerinden Spike Lee’yi hedef aldı. Lee’nin kendisini ırkçılık yaparak vurmaya çalıştığını savunan Trump, "Spike Lee, Başkanınıza ırkçı atışta bulunurken notlarını okuyabilseydi ya da daha iyisi hiç not kullanmak zorunda kalmasaydı, iyi olurdu. Başkanınız, Afrika kökenli Amerikalılar için neredeyse tüm diğer Başkanlardan daha çok şey yaptı” dedi. Trump buna örnek olarak da ceza yasası reformunu, tarihteki en düşük işsizlik rakamları ve vergi indirimlerini gösterdi.

