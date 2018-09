Trump'tan spor markası ve futbol ligine eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, spor giyim markası Nike ve Amerikan Futbolu Ligine (NFL) eleştiride bulundu.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, NFL'de 2016 sezonundaki maçlardan önce milli marş sırasında diz çökerek ülkedeki sosyal eşitsizlikleri protesto eden eski NFL oyuncusu Colin Kaepernick'in Nike kampanyasında reklam yüzü olmasını eleştirdi.

Trump, paylaşımında "Reytingleri çok düşen NFL gibi, Nike da öfke ve boykotlar yüzünden tamamen öldürülüyor. Merak ediyorum, böyle olacağı hakkında fikirleri var mıydı?" ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca, "NFL ile ilgili olarak ise bayrak için ayakta durmadıkları sürece, her zaman izlemekte zorlanacağım." yorumunda bulundu.

Milli marşlar sırasında diz çöken Kaepernick, ülkede ırkçılık ve siyahlara uygulanan polis şiddeti ve sosyal eşitsizlikleri protesto ettiğini belirtirken, Trump ise geçen sene yaptığı açıklamada diz çöken oyuncuların milli marşla Amerikan bayrağına saygı göstermesi gerektiğini bildirmişti.

Nike'ın "Just Do it!" (Sadece Yap!) kampanyasının 30'uncu yıl dönümü kapsamında markanın reklam yüzü olan Kaepernick, pazartesi günü Twitter hesabı üzerinden "Bir şeye inanın. Onun uğruna her şeyi feda etmek anlamına gelse bile." mesajlı paylaşımıyla kampanyayı duyurmuştu.