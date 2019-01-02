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Trump'tan Suriye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 23:04 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: "(YPG/PKK) Onların ellerindeki azıcık petrolü İran'a satmaları hoşuma gitmedi. Onlardan İran'a satış yapmamalarını istedik" - "Yine de Kürtleri korumak istiyoruz ama sonsuza kadar Suriye'de kalmak istemiyorum. Orası kum ve ölümdür" - "Çekilme konusunda yavaş veya hızlı diye bir şey demedim. Bazıları 4 ay dediğimi söylüyor bunu da söylemedim"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü YPG/PKK'nın İran'a petrol satmasından rahatsız olduklarını belirterek, "Onlardan satış yapmamalarını istedik." ifadesini kullandı.

Trump, kabine toplantısında, Suriye'den çekilme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Amerikan New York Times gazetesinin, kendisinin, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) 4 ay içinde Suriye'den çekilme talimatı vereceği iddiasına yanıt veren Trump, "Çekilme konusunda yavaş veya hızlı diye bir şey demedim. Bazıları 4 ay dediğimi söylüyor, bunu da söylemedim. Suriye'den belli bir süre zarfında çekileceğiz." dedi.

Trump, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği destek konusunda da şunları belirtti:

"Türkiye onları sevmiyor, başkaları onları seviyor. Onların, ellerindeki azıcık petrolü İran'a satmaları hoşuma gitmedi. Onlardan İran'a satış yapmamalarını istedik. Ortaklarımız Kürtler, İran'a petrol satıyor. Bundan memnun değiliz. Bundan hiç mutlu değilim. Aynı zamanda biz onlarla iken çok iyi savaşıyorlar. Biliyorsunuz onlara 30 F-18 gönderdiğimizde, göndermediğimiz zamandan daha iyi savaştılar ve ne olduğunu gördük. Yine de Kürtleri korumak istiyoruz ama sonsuza kadar Suriye'de kalmak istemiyorum. Orası kum ve ölümdür."

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Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye Trump Türkiye

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