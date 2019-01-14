HABER

Trump'tan Suriye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 03:13 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "DEAŞ'ın mülki halifeliğinin kalan az kısmını sert ve birçok yönden vurmaya devam ederken uzun zamandır gerçekleşmesi gereken Suriye'den çekilmeye başlıyoruz. Tekrar toparlanırsa yakınlardaki üslerden tekrar saldıracağız" - "Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtler'in de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz" - "Rusya, İran ve Suriye, ABD'nin doğal düşmanları DEAŞ'ı Suriye'de imha etmesinin uzun dönemde faydalananları olacak. Biz de faydalanacağız ama şu anda askerlerimizi eve getirme zamanı. Sonsuz Savaşları Bitireceğiz"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, "DEAŞ'ın mülki halifeliğinin kalan az kısmını sert ve birçok yönden vurmaya devam ederken uzun zamandır gerçekleşmesi gereken Suriye'den çekilmeye başlıyoruz. Tekrar toparlanırsa yakınlardaki üslerden tekrar saldıracağız." ifadesini kullandı.

ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken Trump'tan tepki çeken bir açıklama geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, "DEAŞ'ın mülki halifeliğinin kalan az kısmını sert ve birçok yönden vurmaya devam ederken uzun zamandır gerçekleşmesi gereken Suriye'den çekilmeye başlıyoruz. Tekrar toparlanırsa yakınlardaki üslerden tekrar saldıracağız. Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtler'in de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz. Rusya, İran ve Suriye, ABD'nin doğal düşmanları DEAŞ'ı Suriye'de imha etmesinin uzun dönemde faydalananları olacak. Biz de faydalanacağız ama şu anda askerlerimizi eve getirme zamanı. Sonsuz Savaşları Bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye Trump

En Çok Okunan Haberler

Palu ailesine tutuklama şoku! Cezaevine gönderildiler

Palu ailesine tutuklama şoku! Cezaevine gönderildiler

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Feci ölüm! Telefonla konuşması sonu oldu

Feci ölüm! Telefonla konuşması sonu oldu

Yıldız golcü Süper Lig'de!

Yıldız golcü Süper Lig'de!

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öz oğlunu yüzünden, boynundan ve karnından bıçakladı

Öz oğlunu bu hale getirdi! Korkunç olay!

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili bomba iddia!

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili bomba iddia!

Donald Trump'ın sözlerine İbrahim Kalın'dan jet hızında cevap!

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

İstanbul'da korku dolu gece! Mahalleli sokağa döküldü

İstanbul'da korku dolu gece!

Feci ölüm! Telefonla konuşması sonu oldu

Feci ölüm! Telefonla konuşması sonu oldu

İzmir'de kayık alabora oldu: 1 ölü, 1 yaralı ve 2 kişi kayıp

Kahreden haber! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.