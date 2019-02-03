Trump'tan Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "Zorunda kalırsak geri döneriz. Çok hızlı geri gelebiliriz ve ayrılmıyoruz. Irak'ta harika bir üssümüz var ve orada olacağız ve açıkçası Suriye'den yavaşça çekilirken Halife'yi (DEAŞ) Irak'tan vuruyoruz." dedi.

Trump, Amerikan CBS televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'nin Afganistan'daki varlığı ve Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilip çekilmeyeceğine ilişkin Trump, "Çok uzun süredir oradayız. Suriye'de de 4 ay kalmamız gerekirken yıllarca kaldık. 19 yıldır Afganistan'dayız. Taliban ile görüşüyoruz ve ne olacağını göreceğiz...Taliban yoruldu, herkes yoruldu, barış istiyorlar. Sonu olmayan savaşlardan çıkıp askerimizi eve getirmek zorundayız ama istihbaratımız çok yakından izlemeye devam edecek... Afganistan'da istihbarat bırakacağım, gerçek istihbarat bu arada. '' değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından El Kaide gibi terör gruplarının yeniden ortaya çıkma ihtimaline ilişkin de "Zorunda kalırsak geri döneriz... Çok hızlı geri gelebiliriz ve ayrılmıyoruz. Irak'ta harika bir üssümüz var ve orada olacağız ve açıkçası Suriye'den yavaşça çekilirken DEAŞ'ı Irak'tan vuruyoruz. Suriye'den 2 bin askerimiz var. Çekilmeye başladılar. DEAŞ'ın elindeki son bölgeyi de alınca Irak'taki üsse gidecekler ve sonra eve (ABD) dönecekler ama orada olacağız ve kalacağız.'' diye konuştu.