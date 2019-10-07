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Trump’tan Suriye açıklaması: “Bu saçma sonu olmayan savaştan kurtulmanın zamanı geldi”

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.10.2019 15:32 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerinin Suriye’den çekilmesine ilişkin, “Bu saçma sonu olmayan savaştan kurtulmanın zamanı geldi” dedi.ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Suriye’deki savaşla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerinin Suriye’den çekilmesine ilişkin, “Bu saçma sonu olmayan savaştan kurtulmanın zamanı geldi” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Suriye’deki savaşla ilgili açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri’nin yıllar önce 30 gün boyunca Suriye’de kalması gerektiğini söyleyen Trump, "Orada kaldık ve gözle görülür bir amacı olmadan daha da derin bir savaşın içine girdik" dedi. Göreve geldiğinde terör örgütü DEAŞ’ın bölgede oldukça etkili olduğunu söyleyen Trump, "DEAŞ’ı hızla yüzde 100 yendik" diye konuştu. Birçoğu Avrupalı olan DEAŞ militanlarını ele geçirdiklerini ifade eden Trump, "Ancak Avrupa onları geri almak istemedi" şeklinde konuştu. Trump, "Kürtler bizimle savaştı, ancak bunu yapmaları için büyük miktarda para ve ekipman ödemesi yapıldı. Onlarca yıldır Türkiye ile savaşıyorlar. Bu savaşı neredeyse 3 yıldır uzakta tuttum. Ancak bu saçma sonu olmayan savaştan kurtulmanın zamanı geldi” diye konuştu. "Bizim menfaatimiz neredeyse orada sadece kazanmak için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullanan Trump, “Artık Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtler durumu çözmek zorunda kalacaklar” dedi. Suriye’nin ABD’den 7 bin mil uzakta olduğunu söyleyen Trump, "Bize yakın bir yere gelirlerse DEAŞ’ı tekrar ezeceğiz" dedi.

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