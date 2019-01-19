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Trump'tan "Suriye'den çekilme" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 22:57 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: "Rusya, İran, Suriye, Irak ve diğer ülkeler için DEAŞ'lıları öldürüyoruz. Artık bir noktada kendi insanımızı eve getirmek istiyoruz. Bunu seçim kampanyamdan bu yana söylüyorum" - "(Trump-Kim görüşmesi) Ülkeyi belirledik ama açıklamayı yakın gelecekte yapacağız. Kim bu görüşmeyi çok istiyor, ben de öyle"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de çok az sayıda DEAŞ mensubu kaldığını ifade ederek, "Rusya, İran, Suriye, Irak ve diğer ülkeler için DEAŞ'lıları öldürüyoruz. Artık bir noktada kendi insanımızı eve getirmek istiyoruz." dedi.

ABD Başkanı Trump, Suriye'nin Münbiç ilçesindeki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Amerikalıların aileleriyle görüşmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırıda ölen Amerikalıların aileleriyle görüşmenin kendisi için zor bir durum olduğunu belirten Trump, DEAŞ'ı mağlup etmelerinin önemine vurgu yaptı.

- "Rusya ve İran için DEAŞ'lıları öldürüyoruz"

Görevi devraldığında Suriye'de DEAŞ'ın birçok yerde etkin olduğunu kaydeden ve kendi yönetiminin terör örgütüne karşı ciddi bir başarı kazandığını savunan Trump, şunları söyledi:

"Peki biz kimin için DEAŞ'lıları öldürüyoruz? Rusya'nın, İran'ın, Suriye'nin en kötü düşmanı DEAŞ. Dolayısıyla bizimle her zaman aynı fikirde olmayan insanlar için DEAŞ mensuplarını öldürüyoruz. Ayrıca (DEAŞ'ı yenerek) Esed'e de büyük bir iyilik yaptık."

Suriye'de DEAŞ'ı yüzde 99 oranında yok ettiklerini öne süren Trump, son üç haftada örgüte karşı ciddi saldırılar gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Trump, "Rusya, İran, Suriye, Irak ve diğer ülkeler için DEAŞ'lıları öldürüyoruz. Artık bir noktada kendi insanımızı eve getirmek istiyoruz. Bunu seçim kampanyamdan bu yana söylüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Kim bu görüşmeyi çok istiyor, ben de öyle"

Trump ayrıca şubat sonunda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmeye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Kim ile yapacakları görüşmeye dair, "Ülkeyi belirledik ama açıklamayı yakın gelecekte yapacağız. Kim bu görüşmeyi çok istiyor, ben de öyle. Medyaya yansımayan (nükleerden arındırma anlamında) önemli bazı ilerlemeler gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

Dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ile Kim arasında yapılması planlanan ikinci görüşmenin şubat sonunda gerçekleşeceği belirtilmişti.

Öte yandan Trump, Çin ile yürüttükleri ticari müzakerelerin de çok iyi gittiğine işaret ederek, bu ülkeyle anlaşmaları halinde ilgili yaptırımların ortadan kalkacağını dile getirdi.

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