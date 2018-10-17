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Trump'tan Suudi Arabistan açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 01:52 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Kayıp gazeteciden dolayı Suudi Arabistan'ın suçlanması, 'masumluğu ispat edilinceye kadar suçlu gösterilmenin' farklı bir örneği"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin, "Kayıp gazeteciden dolayı Suudi Arabistan'ın suçlanması, 'masumluğu ispat edilinceye kadar suçlu gösterilmenin' farklı bir örneği." dedi.

Trump, AP haber ajansına, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaşıkçı olayından dolayı Suudi yönetiminin eleştirilmesine tepki gösteren Trump, "Kayıp gazeteciden dolayı Suudi Arabistan'ın suçlanması, 'masumluğu ispat edilinceye kadar suçlu gösterilmenin' farklı bir örneği." diye konuştu.

Trump, Fox TV'ye yaptığı açıklamada ise "Kaşıkçı olayına tepkim, Kral ve Veliaht Kral'ın konuyu bilip bilmemesine bağlı. Öncelikle, ne oldu? Ya da onlar biliyor muydu? Eğer bilgileri dahilinde olduysa bu çok kötü." ifadelerini kullanmıştı.

- Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

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