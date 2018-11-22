Trump’tan Suudi Arabistan Açıklaması

Başkan Trump, Şükran Günü vesilesiyle başta Afganistan olmak üzere Amerika dışında görev yapan askerlerle telefon görüşmesi yaparak, askerlerden son durum değerlendirmesi aldı ve onların şükran gününü kutladı. Trump’ın ailesiyle Şükran Günü’nü geçirdiği Florida’da yapılan telefon görüşmesi esnasında kameralar da içeri alındı. Telekonferans görüşmesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump’a Suudi Arabistan’la yaşanan Kaşıkçı krizi soruldu.

Trump daha önce yaptığı yazılı açıklamada, CIA’in Kaşıkçı cinayetinin emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın verdiği kanaatinde olduğu haberlerinin basına yansımasına karşın, Suudi Arabistan’ın arkasında durmuş, İran’a yüklenmiş, Suudi Arabistan’la ilişkilerin parasal boyutuna vurgu yapmıştı.

Trump daha önceki açıklamasında dile getirdiği unsurların altını bir kez daha çizdi. Veliaht Prens Muhammed bin Selman için “Emri vermiş olsa da vermemiş olsa da bunu kesin bir dille yalanlıyor” dedi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Amerika’nın Suudi Arabistan’la parasal ilişkiyi öne çıkararak insan hakları ve demokrasi değerlerinden taviz verdiği eleştirilerine cevaben “Her ülke bizimle aynı değerleri paylaşmayabilir. Bizim misyonumuz Amerikan halkının güvenliği ve emniyetini sağlamak” diye konuşmuştu.

Trump’ın verdiği mesajlar da benzer tondaydı. Trump, Suudi Arabistan’ın güçlü bir müttefik olduğunu vurgularken, “Suudi Arabistan olmasaydı İsrail’in başı dertte olurdu” dedi. Riyad’ın petrol piyasasındaki rolünü bir kez daha öne çıkaran Trump, “Suudi Arabistan petrol fiyatlarının düşük kalmasını sağlıyor. Küresel bir resesyon istiyorsanız, en önemli unsur petrol fiyatlarının yükselmesidir” dedi.

Trump, Kaşıkçı cinayeti için “Bu işlenen suçtan nefret ediyorum, örtbas edilmesinden de. Veliaht Prens de işlenen suçtan benden daha çok nefret ediyor” dedi. Donald Trump, Amerika ve Suudi Arabistan arasında savunma alanındaki anlaşmalara vurgu yaptı. “İnsanlar gerçekten benim yüzbinlerce iş imkanından vazgeçmemi mi istiyor?” diye soran Trump, “Doğrusunu söylemek gerekirse bu standardı gözetirsek, kimse bizim müttefikimiz olmazdı” ifadesini kullandı.