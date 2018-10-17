Trump’tan Suudi Arabistan’a Destek

ABD Başkanı Donald Trump, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda Suudi Arabistan’a yönelik suçlamaları, cinsel saldırı iddialarının odağındaki yargıç Brett Kavanaugh’ya yönelik suçlamalara benzetti ve Kaşıkçı konusunda “Bir diğer ‘suçsuzluğun kanıtlanana kadar suçlusun’ vakasıyla karşı karşıyayız” dedi.

Trump, Associated Press haber ajansına göre, Kasım ayındaki Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler’in çoğunluğu kaybetmesi durumunda sorumluluk almayacağı imasında bulundu.

Trump, Kongre seçimlerine üç hafta kala Associated Press haber ajansına verdiği mülakatta, İstanbul’da Suudi Arabistan başkonsolosluk binasına girdikten sonra öldürüldüğünden şüphelenilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda bir kez daha önce neler olduğunun açıklığa kavuşması gerektiğinin altını çizdi, Suudi Arabistan’ın arkasında durdu.

Trump cinsel saldırı iddialarının odağında olan ancak yoğun tartışmalar sonrasında Anayasa Mahkemesi yargıçlığı onaylanan Brett Kavanaugh hakkındaki suçlamalarla Suudi Arabistan’a yönelik suçlamaları kıyasladı: “Önce neler olduğunu öğrenmemiz gerek. Bir diğer ‘masumluğun kanıtlanana kadar suçlusun’ vakasıyla karşı karşıyayız. Bu durumdan hoşlanmıyorum” dedi.

Trump: “Cumhuriyetçiler çoğunluğu kaybederse sorumluluk benim değil” Kongre seçimlerinde Demokratları’n umudu Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirmek. Trump da kendi seçmen tabanından seçim öncesinde destek alma amacıyla mitinglerine yoğun şekilde devam ediyor.

