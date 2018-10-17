HABER

Trump’tan Suudi Arabistan’a Destek

17.10.2018 18:22 | Son Güncelleme

Trump, Associated Press haber ajansına verdiği mülakatta, İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluk binasına girdikten sonra öldürüldüğünden şüphelenilen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti suçlamada bulunulmadan önce gerçeklerin açıklığa kavuşması gerektiğinin altını çizdi

Trump’tan Suudi Arabistan’a Destek

ABD Başkanı Donald Trump, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda Suudi Arabistan’a yönelik suçlamaları, cinsel saldırı iddialarının odağındaki yargıç Brett Kavanaugh’ya yönelik suçlamalara benzetti ve Kaşıkçı konusunda “Bir diğer ‘suçsuzluğun kanıtlanana kadar suçlusun’ vakasıyla karşı karşıyayız” dedi.

Trump, Associated Press haber ajansına göre, Kasım ayındaki Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler’in çoğunluğu kaybetmesi durumunda sorumluluk almayacağı imasında bulundu.

Trump, Kongre seçimlerine üç hafta kala Associated Press haber ajansına verdiği mülakatta, İstanbul’da Suudi Arabistan başkonsolosluk binasına girdikten sonra öldürüldüğünden şüphelenilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda bir kez daha önce neler olduğunun açıklığa kavuşması gerektiğinin altını çizdi, Suudi Arabistan’ın arkasında durdu.

Trump cinsel saldırı iddialarının odağında olan ancak yoğun tartışmalar sonrasında Anayasa Mahkemesi yargıçlığı onaylanan Brett Kavanaugh hakkındaki suçlamalarla Suudi Arabistan’a yönelik suçlamaları kıyasladı: “Önce neler olduğunu öğrenmemiz gerek. Bir diğer ‘masumluğun kanıtlanana kadar suçlusun’ vakasıyla karşı karşıyayız. Bu durumdan hoşlanmıyorum” dedi.

Trump: “Cumhuriyetçiler çoğunluğu kaybederse sorumluluk benim değil” Kongre seçimlerinde Demokratları’n umudu Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirmek. Trump da kendi seçmen tabanından seçim öncesinde destek alma amacıyla mitinglerine yoğun şekilde devam ediyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Donald Trump'tan bir Suudi Arabistan açıklaması dahaDonald Trump'tan bir Suudi Arabistan açıklaması daha
Kırım'daki kanlı saldırıda şoke eden detaylar! Beyaz tshirt...Kırım'daki kanlı saldırıda şoke eden detaylar! Beyaz tshirt...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Donald Trump'tan bir Suudi Arabistan açıklaması daha

Donald Trump'tan bir Suudi Arabistan açıklaması daha

Kırım'daki kanlı saldırıda şoke eden detaylar! Beyaz tshirt...

Kırım'daki kanlı saldırıda şoke eden detaylar! Beyaz tshirt...

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz

Merakla beklenen porno araştırması: Sonuçları ne olacak?

Merakla beklenen porno araştırması: Sonuçları ne olacak?

CIA, Nuh'un Gemisi'ni mi arıyor?

CIA, Nuh'un Gemisi'ni mi arıyor?

Trump'ın uçağında korku dolu anlar!

Trump'ın uçağında korku dolu anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.