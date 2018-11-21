Trump'tan Suudi Arabistan'a destek: Önce Amerika!

Riyad’ın "sarsılmaz bir ortak" olduğunu belirten Trump, “Veliaht Prens belki biliyordu belki de bilmiyordu” dedi.ABD Başkanı Donald Trump, muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Büyükelçiliği'nde öldürülmesinden sonra uluslararası baskıların odağında olan Suudi Arabistan'a arka çıktı. Trump, ABD'nin Suudi Arabistan ile "güçlü ortaklığına" vurgu yapan açıklamalarda bulundu.

Dün konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Trump, "Önce Amerika" (America First) stratejisi uyarınca Suudi Arabistan'ın ABD'nin güçlü bir ekonomik ortağı olduğunu belirtti. Suudi Arabistan'la olan ilişkilerde ekonomik menfaatlerin ağırlıkta olduğu mesajı veren ABD Başkanı, "Miyarlarca dolarlık savunma ihalelerinden vazgeçip bunları Rusya'ya ve Çin'e bırakacak değiliz. Benim açımdan şu net: Önce Amerika!" dedi.

"Suudi Arabistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" diyen Trump, bu desteğin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayeti konusunda bilgisi olup olmadığından bağımsız olarak süreceğini açıkladı. Trump, "Belki biliyordu belki de bilmiyordu... CIA yoğun incelemeler yaptı. Ancak henüz nihai bir sonuca varılmadı" dedi. Trump Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkiatı CIA'in Kaşıkçı raporunun kendisine sunulup sunulmadığı ile ilgili bir açıklama yapmadı.