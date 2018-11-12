Trump’tan Suudi Arabistan’a Petrol Mesajı

Amerika ve Suudi Arabistan arasında Kaşıkçı cinayeti ve Yemen savaşı sebebiyle yükselen tansiyonun gölgesinde ABD Başkanı Donald Trump’tan Suudi Arabistan ve OPEC’e 'petrol' mesajı geldi. Bir süredir yükselen petrol fiyatlarından şikayet eden Trump “Umarım Suudi Arabistan ve OPEC petrol üretimini azaltmayacak. Petrol fiyatları arza bağlı olarak daha düşük olmalı” mesajını paylaştı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El Falih Abu Dhabi’de yaptığı açıklamada petrol üreten ülkelerin üretimde günde 1 milyon varil kesintiye gitmesi gerektiğini söylemiş, Suudi Arabistan’ın da Aralık ayından itibaren petrol üretimini yarı yarıya azaltacağını belirtmişti.

Başkan Trump Suudi Arabistan’ın petrol üretimini azaltma planlarına Twitter üzerinden tepki gösterdi. Trump, “Umarım Suudi Arabistan ve OPEC petrol üretimini azaltmayacak. Petrol fiyatları arza bağlı olarak daha düşük olmalı” mesajını paylaştı.

Trump'ın bu mesajı Amerika’nın İran’ın petrol sektörünü hedef alan yaptırımları devreye sokmasının ardından geldi. Yaptırımlardan 8 ülkeye muafiyet tanıyan Trump yönetimi, petrol fiyatlarında artışın engellenmesi amacıyla İran yaptırımları sebebiyle petrol arzında oluşabilecek açığı Suudi Arabistan’ın kapatması beklentisi içindeydi.

Amerika ve Suudi Arabistan arasında ilişkiler Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı sebebiyle ve son dönemde Trump yönetiminden gelen Yemen’de ateşkes çağrıları sebebiyle gergin. Amerika geçtiğimiz hafta sonu Yemen’de İran destekli Husi milisleriyle savaşan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun uçaklarına verdiği yakıt ikmali desteğini kesmişti.

